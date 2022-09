Corona, Zeitumstellung, Mindestlohn: Was ändert sich im Oktober 2022?

Der Oktober steht vor der Tür und damit auch wieder einige Neuerungen. Die Corona-Regeln werden verschärft, der Impfstatus ändert sich und der Mindestlohn steigt. Eine Übersicht.

Auch im Oktober 2022 stehen wieder einige Änderungen an. Manche Maßnahmen treffen wohl alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland: Die Verschärfung der Corona-Regeln, die Zeitumstellung und – falls sie denn kommt – die Gasumlage. Zudem können sich vor allem Minijobber freuen. Denn der Mindestlohn steigt und die Entgeltgrenze wird angehoben. Hier finden Sie die Änderungen im Oktober im Überblick.

Corona-Regeln werden ab Oktober 2022 verschärft

Nachdem die Corona-Regeln in Deutschland über den Sommer gelockert wurden, befürchten viele Experten eine neue Welle im Herbst. Um dem entgegenzuwirken, werden die Maßnahmen ab dem 1. Oktober verschärft. Die Änderungen betreffen vor allem die Maskenpflicht. Im Fernverkehr, in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen muss dann eine Maske getragen werden. In Flugzeugen fällt die Maskenpflicht hingegen weg.

Neben dieser Regel haben die Bundesländer die Möglichkeit, weitere Maßnahmen, wie eine Maskenpflicht im ÖPNV oder in Innenräumen oder eine Testpflicht an Schulen und Kitas, einzuführen. Sollte trotz dieser Maßnahmen eine konkrete Gefahr für die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonstigen kritischen Infrastruktur für ein gesamtes Bundesland oder eine bestimmte Region bestehen, können auch Personenobergrenzen bei Veranstaltungen oder verschärfte Regeln in Restaurants eingeführt werden.

Änderung im Oktober 2022: Mindestlohn wird erhöht

Zum 1. Oktober steigt der Mindestlohn pro Stunde auf zwölf Euro. Zuvor waren es noch 10,45 Euro. Seit 2015 ist der Mindestlohn damit um mehr als 40 Prozent gestiegen. Durch den höheren Stundenlohn ergibt sich auch eine Änderung für Minijobber. Denn die Entgeltgrenze, für die keine Steuern und Sozialabgaben fällig werden, steigt. Statt 450 Euro dürfen Beschäftigte in einem Minijob künftig 520 Euro verdienen.

Kommt Gasumlage im Oktober 2022?

Eigentlich sollte zum 1. Oktober eine Gasumlage in Höhe von 2,419 Cent pro Kilowattstunde in Kraft treten. Doch bereits seit längerem gibt es deshalb Ärger in der Ampel-Regierung. Laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung soll die Umlage aber noch vor Oktober gekippt werden. Als Alternative soll es eine Gaspreisbremse geben. Die Verhandlungen dafür sollen bereits in die entscheidende Phase getreten sein.

Unabhängig davon, ob die Gasumlage eingeführt wird, wird die Umsatzsteuer auf Erdgas vorübergehend von 19 Prozent auf sieben Prozent gesenkt. Die Steuersenkung gilt für alle Lieferungen über das Erdgasnetz, jedoch nicht für Gaskartuschen oder Ähnliches. Diese Regel soll bis zum 31. März 2024 gelten.

Impfstatus ändert sich ab Oktober 2022

Wer nur zweimal gegen das Coronavirus geimpft ist, gilt ab Oktober in der Regel nicht mehr als vollständig geimpft. Diesen Status haben dann nur noch Personen, die bereits mindestens drei Impfungen erhalten haben. Doch es gibt auch Ausnahmen. Zweifach Geimpfte gelten noch als vollständig geimpft, wenn sie eine Infektion vor der ersten Spritze mit einem Antikörpertest nachweisen können, wenn sie mit einem PCR-Test eine Infektion vor der zweiten Impfung belegen können oder eine Infektion nach der ersten Impfung, wenn mindestens 28 Tage vergangen sind, mit einem PCR-Test bestätigen können.

Zeitumstellung am 30. Oktober 2022

Am 30. Oktober erfolgt die Zeitumstellung auf die Winterzeit. Die Uhr wird um eine Stunde zurückgestellt, von 3 Uhr morgens auf 2 Uhr morgens. Damit wird es am Morgen wieder früher hell und gleichzeitig am Abend aber auch wieder früher dunkel.