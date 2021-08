Familien-Urlaub

vor 17 Min.

Verreisen mit Kindern: Braucht das Baby auch einen Test?

Plus Wie ist das mit ungeimpften Kindern geimpfter Eltern? Wir haben zusammengestellt, was es für die wichtigsten Reiseziele zu beachten gilt. Mit nützlichen Links

Von Hans-Werner Rodrian

Die Hochsaison ist in vollem Gange und mit ihr die Frage: Was müssen Familien bei der Urlaubsreise beachten? Die Reiseregeln sind für sie ja noch mal komplizierter. Je nach Alter der Kinder und Reiseland gibt es gravierende Unterschiede. Benötigt ein Baby eine eigene digitale Einreiseanmeldung? Ab wann gilt eine Testpflicht? Und müssen Kinder vielleicht sogar in Quarantäne? Wir beantworten die wichtigsten Fragen für die wichtigsten Urlaubsländer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen