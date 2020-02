vor 17 Min.

Skifahren: Diese Allgäuer Skigebiete haben geöffnet

In den Allgäuer Skigebieten laufen trotz schlechter Wetterbedingungen die meisten Lifte. Wo Sie in den Faschingsferien auf die Piste können.

Von Alexandra Sieber

Von Winter kann man dieses Jahr noch nicht wirklich sprechen. Unter den Wetterbedingungen leiden vor allem die Skigebiete, denn der Schnee bleibt größtenteils aus. Trotzdem sind die meisten Lifte und Pisten im Allgäu geöffnet. Doch wo genau kann man Skifahren? Ein Überblick.

In diesen zehn Skigebieten im Allgäu ist das Skifahren möglich

Im Skigebiet Balderschwang im schwäbischen Landkreis Oberallgäu ist das Skifahren gut möglich. Elf der 13 Lifte laufen und die 38,1 Pistenkilometer sind in gutem Zustand. Auch für den Einkehrschwung ist in gesorgt: Zehn der 13 Hütten haben geöffnet. Das Skigebiet ist täglich von 9 bis 16 Uhr offen.

Auch im Familienskigebiet Ofterschwang-Gunzesried herrschen gute bis sehr gute Bedingungen. Zehn der 17 Pisten sind befahrbar und sechs Liftanlagen sind in Betrieb. In Ofterschwang-Gunzesried laufen die Liften täglich von 8.30 bis 16 Uhr. Anfang April endet dort die Skisaison.

Das Skiparadies Grasgehren am Riedbergpass gehört zu den schneesichersten Gebieten im Allgäu. Hier liegt bis zu einem Meter Schnee. Alle Liftanlagen haben hier täglich von 8.30 bis 16 Uhr geöffnet und die 11,1 Kilometer Piste befinden sich in gutem Zustand.

Sehr gute präparierte Pisten bietet auch das Skigebiet Fellhorn-Kanzelwand. Die Schneehöhe auf dem Berg beträgt einen Meter und 37,8 Pistenkilometer sind sehr gut befahrbar. Zudem sind alle Liftanlagen in Betrieb. Am Fellhorn ist täglich von 8.30 bis 17 Uhr Skibetrieb. Der letzte Tag der Saison 2019/20 ist der 13. April.

Skiurlaub im Allgäu: Fast alle Lifte haben geöffnet

Im Skigebiet Hörnerbahn Bolsterlang liegen 50 bis 80 Zentimeter Schnee. Alle, der zehn geöffneten Pisten befinden sich in einem sehr guten Zustand und auch die Talabfahrt kann befahren werden. Die sechs Lifte haben jeden Tag ab 8.30 Uhr geöffnet.

Fast alle Lifte, also vier der fünf Anlagen, sind im Skigebiet Nesselwängle im Tannheimertal in Betrieb. Auf den 13 Pistenkilometern liegt mehr als ein Meter griffiger Schnee.

Sehr gute und griffige Pisten bietet das Nebelhorn in Oberstdorf. Alle sieben Lifte laufen hier und auf zehn von zwölf Abfahrten ist das Skifahren möglich. Zudem ist die Talabfahrt geöffnet und befindet sich in gutem Zustand. Die Liftanlagen sind täglich von 8.30 bis 17 Uhr in Gang.

Im Oberjoch in Hindelang liegen auf dem Berg bis zu 70 Zentimeter Schnee. Acht der zehn Lifte haben geöffnet und sieben von 16 Pisten sind freigegeben. Der Pistenzustand ist gut und teilweise befahrbar. Jeden Donnerstag kann man hier von 17.30 bis 21 Uhr zum Nachtskifahren gehen.

Der Schnee im Skigebiet Jungholz ist sehr griffig und die Abfahrten sind frisch präpariert. Fast alle Lifte sind in Betrieb. Neun von zehn Pistenkilometer und die Talabfahrt können jeden Tag von 9 bis 17 Uhr befahren werden. Der Skibetrieb endet hier am 29. März.

Im Skigebiet Hahnenkamm in Reutte liegt mehr als ein Meter Schnee. Sieben Pisten sind geöffnet und alle vier Lifte laufen täglich ab 8 Uhr.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen