vor 17 Min.

300 Meter über Glöttweng geht es um alles

Wie Florian Kraus seine Freundin mit einem Heiratsantrag überrascht und wie sie auf die Fragen aller Fragen antwortet.

Von Till Hofmann

Ein größerer Beweis der Liebe ist fast nicht möglich: 50 Meter lang und vier Meter breit war das Banner, das am Mittwochabend auf der Reitanlage Anwander in Glöttweng lag. Darauf standen – mit Herzchen als i-Punkte – fünf Worte, die für zwei junge Menschen die Welt bedeuten: „Andrea, willst du mich heiraten?“

Andrea Burkhart aus Westheim bei Augsburg ist die Dame des Herzens, der ihr nun Verlobter Florian Kraus aus Welden (Kreis Augsburg) die Überraschung ihres Lebens bereitet hatte.

Der Zeitpunkt war gekommen

Die beiden 27-Jährigen hatten sich „beim Ausgehen“ in Augsburg kennengelernt. Und nachdem auch das „verflixte siebte Jahr“ ihrer Zuneigung nichts anhaben konnte, war für Florian Kraus der Zeitpunkt gekommen, der Freundin die alles entscheidende Frage zu stellen.

In diesem Fall dürfte Andrea Burkhart, die im Bereich der Berufseinstiegshilfe arbeitet, die Notlüge des Zukünftigen verziehen haben. Denn der hatte ihr vorgeflunkert, bei einem Preisausschreiben einen Rundflug gewonnen zu haben.

Von wegen Gewinn bei einem Preisausschreiben

In Wahrheit hatte der Entwicklungsingenieur aber das Flugzeug gechartert. Von Ingolstadt-Manching ging es um 19.20 Uhr am Mittwoch los – über Augsburg und Westheim, wo das Paar zusammen lebt. Dann nach Welden – dort kommt Florian Kraus her und dort spielt er auch Fußball. Und schließlich dann zur Reitanlage in Glöttweng: Denn in dem Ortsteil von Landensberg ist Burkharts Pferd „Lord of Dance“ untergebracht, das sie schlicht „Luno“ nennt.

"Du bist doch verrückt!"

Die Frage war aus 300 Metern über Glöttweng, so hoch flog der Pilot Felix Albinger in diesem Moment ungefähr, nicht zu übersehen. Die erste Antwort der Angebeteten fiel ein wenig anders aus, als es vielleicht erwartet worden war: „Du bist doch verrückt!“ Aber Andrea Burkhart ergänzte schnell mit „Ja, klar“. Die Überraschung wurde schließlich von der Rührung über diesen überwältigenden Augenblick abgelöst: Später flossen Freudentränen.

