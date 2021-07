Auto in Burgau und Brücke in Offingen beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Zu zwei Unfallfluchten sucht die Polizeiinspektion Burgau Zeugen. In Burgau wurde ein Auto angefahren, in Offingen eine Brücke mit zu hoher Ladung beschädigt.

In der Von-Ellerbach-Straße in Burgau stellte laut Polizei ein Autofahrer seinen schwarzen VW Golf am Dienstag kurz vor Mittag ordnungsgemäß vor seinem Grundstück ab. Als er am Mittwochmittag zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass ein unbekannter Fahrer gegen das linke Fahrzeugheck gefahren war. Es wurde der Stoßstange eingedrückt. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Die Ladung passte nicht unter die Brücke

In Offingen wurde nach Polizeiangaben vermutlich durch einen Lastwagen die Bahnunterführung in der Donaustraße beschädigt. Da das Fahrzeug oder die Ladung zu hoch für die Unterführung war, wurde die Decke der Brücke beschädigt. Es entstand ein Schaden von zirka 500 Euro. In beiden Fällen bitten die Beamten der Polizei Burgau Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 zu melden. (AZ)