Eiche kracht kurz vor einer Radlergruppe auf die Straße

Plus In Augsburg kam ein Kleinkind ums Leben, als aus dem Nichts ein Baum auf es stürzte. Bei Burtenbach hätte eine umstürzende Eiche fast eine Radlergruppe getroffen.

Von Heike Schreiber

Was für eine Tragödie: Da spielt eine Familie am Wochenende sorglos auf einem Spielplatz in Augsburg, als plötzlich ein Baum auf Mutter und Kind fällt. Ein knapp zweijähriges Mädchen stirbt Stunden später in der Uniklinik. Als Reinhold Lindner von dieser Schreckensnachricht erfährt, fühlt sich der Ichenhauser sofort an eine ähnliche Situation erinnert, in die er in der vergangenen Woche geraten war. Zusammen mit sechs anderen Radlern aus Ichenhausen war der 65-Jährige ortsauswärts von Burtenbach unterwegs, als wie "ein Blitz aus heiterem Himmel" eine Eiche vor der Gruppe auf die Straße krachte. "Nicht auszudenken, was passieren hätte können, wenn wir ein paar Sekunden früher die Stelle passiert hätten", erzählt der Mittelschullehrer gegenüber unserer Redaktion.

