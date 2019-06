vor 34 Min.

DGB ruft auf zu Solidarität mit Wanzl-Personal

Protestzug in die Leipheimer Innenstadt geplant. Warum der Deutsche Gewerkschaftsbund für Unterstützung trommelt.

Die IG-Metall Verwaltungsstelle Neu-Ulm-Günzburg und die Beschäftigten der Firma Wanzl kommen am Mittwoch, 26. Juni, um 12 Uhr in Leipheim in der Rudolf-Wanzl-Straße zu einem Protestzug in die Leipheimer Innenstadt zusammen. „Dort werden sie um 14 Uhr in einer Kundgebung ihre Forderungen nach einem Tarifvertrag unterstreichen, der die Wertschätzung ihrer Arbeit durch angemessene Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen zum Ausdruck bringt. Der DGB-Kreis Günzburg fordert die Mitglieder aller DGB-Gewerkschaften sowie die gesamte Bevölkerung des Landeskreises und alle politischen Verantwortungsträgerinnen und -träger in der Region auf, diese Forderungen aktiv zu un-terstützen und, wenn zeitlich möglich, als Zeichen der Solidarität an dieser Kundgebung teilzunehmen.“

Diesen einstimmigen Beschluss fasste der DGB-Kreisvorstand Günzburg in seiner jüngsten Sitzung.

Gloning spricht von einer "Allianz der Anständigen"

Für den DGB-Kreisvorsitzenden Werner Gloning ist diese Solidarität ein „Gebot der Stunde“, weil die Wanzl-Beschäftigten nicht „nur“ für ihre „mehr als berechtigten Interessen“ kämpften, sondern zugleich stellvertretend für andere ein Zeichen setzten, „dass es nicht akzeptabel ist, dass Unternehmensleitungen die Abschlüsse von Tarifverträgen verweigern“. Gloning: „Tarifverträge sind ein grundgesetzlich abgesichertes Recht für Beschäftigte und ein Kernelement der sozialen Marktwirtschaft. Unternehmensleitungen, die sich dem widersetzen, muss dies von einer breiten Allianz der Anständigen nachdrücklich klargemacht werden.“

