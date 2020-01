17:20 Uhr

Die FDP stellt keinen Kandidaten für die Landratswahl

Was die Gründe dafür sind. Und warum die Liberalen in Burgau noch nicht wissen, ob sie für den Chefposten im Rathaus jemanden aufbieten oder nicht.

Von Till Hofmann

Auch wenn die Frist für eine Meldung noch nicht abgelaufen ist: Die FDP wird keinen eigenen Landratskandidaten präsentieren. Das bestätigte der Fraktionschef der Freien Demokraten im Kreistag, Herbert Blaschke, am Freitag gegenüber unserer Zeitung. Man sei die Sache ernsthaft angegangen. Ein möglicher Bewerber konnte „aus privaten Gründen“ aber nicht antreten.

Die FDP stellt im Günzburger Kreistag derzeit vier von 60 Mitgliedern. Man werde keinen der fünf Landratskandidaten, die sich zur Wahl stellen, unterstützen oder ihn gar nominieren.

In Burgau wartet die FDP auf die CSU

In Burgau selbst ist die Sache noch nicht entschieden. Blaschke, der Dritter Bürgermeister der drittgrößten Stadt im Landkreis ist, nominiert mit seiner Partei am 9. Januar erst einmal die Stadtratsliste. Dann wolle man gegebenenfalls auf die Burgauer CSU reagieren, die an jenem Donnerstag ebenfalls nominiert und ein Staatsgeheimnis daraus macht, ob nun jemand gegen Amtsinhaber Konrad Barm (Freie Wähler) antritt oder nicht. Die SPD und die Grünen haben Bewerberinnen ins Rennen geschickt. Ob Blaschke möglicherweise selbst Rathauschef werden will, kommentierte er nicht.

