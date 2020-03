15:08 Uhr

Die Wahlen in Zahlen: Vom ältesten bis zum jüngsten Kandidaten

Die Vorbereitungen für die Kommunalwahl in Bayern am Sonntag sind in vollem Gange. An diesem Tag dreht sich alles um Prozente und Zahlen. Wir haben einige Zahlenspiele aufgestellt.

Wie viele Amtsinhaber treten an und wer hat überhaupt einen Gegenkandidaten? Und wann sind eigentlich die Stichwahlen? Das Wichtigste im Überblick.

Von Michael Lindner

Der Countdown läuft: Nur noch wenige Stunden sind es bis zum Start der Kommunalwahlen am 15. März. Viele Bürger im Landkreis haben bereits ihre Stimme per Briefwahl abgegeben – für alle anderen öffnen die Wahllokale am Sonntag um 8 Uhr. Ab 18 Uhr wird ausgezählt und es entscheidet sich, wer künftig in den Rathäusern regiert, wer im Gemeinderat und im Kreistag sitzt und wer im Landratsamt das Sagen hat. Zeit, sich die Wahlen noch einmal genauer anzuschauen.

4 Wahlzettel sind am Sonntag auszufüllen – für die Wahl des Landrats (hellblau), des Kreistags (weiß), des Bürgermeisters (gelb) und der Stadt- beziehungsweise Gemeinderäte (hellgrün).

34 Kommunen im Landkreis Günzburg wählen am Sonntag ihren neuen Bürgermeister.

6 Jahre dauert die Amtszeit der gewählten Bürgermeister. Der Zweite Bürgermeister (und eventuell auch ein Dritter Bürgermeister) wird nicht von den Bürgern, sondern vom neu gewählten Stadtrat oder dem Gemeinderat aus seinen Mitgliedern heraus gewählt.

Nur drei amtierende Bürgermeister im Landkreis Günzburg haben einen Herausforderer

17 Amtsinhaber treten im Landkreis wieder an, 14 von ihnen haben keinen Gegenkandidaten. Einen Herausforderer gibt es lediglich für Amtsinhaber Matthias Kiermasz in Kammeltal. Hubert Fischer hat in Krumbach immerhin zwei Gegenkandidaten, während sich Konrad Barm in Burgau gleich deren drei Mitbewerbern gegenübersieht.

In 26 Gemeinden ist das Ergebnis der Bürgermeisterwahl vorauszusehen, da dort nur ein Kandidat antritt. In vier Gemeinden gibt es zwei Kandidaten, in zwei Gemeinden duellieren sich drei Bewerber. Und in Burgau sowie in Haldenwang gibt es jeweils vier Bürgermeisterkandidaten.

Der älteste Bürgermeisterkandidat im Landkreis Günzburg ist 74 Jahre

51 Jahre Altersunterschied liegen zwischen dem jüngsten und dem ältesten Bürgermeisterkandidaten im Landkreis Günzburg. Der parteilose Johannes Böse tritt in Landesberg an. Er ist erst 23 Jahre alt und dort der einzige Bewerber. Viel Erfahrung bringt hingegen Alois Kling ( CSU) mit: Der 74-Jährige ist seit 1996 Bürgermeister in Aichen und geht ohne Gegenkandidaten in die Kommunalwahl.

60 Stimmen hat jeder Wähler am Sonntag für den Kreistag zu vergeben. Insgesamt 480 Kandidaten – einige stehen allerdings mehrfach auf den Listen – von CSU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Freie Wähler, AfD, FDP, Die Linke und JU sind auf dem Wahlzettel aufgeführt. In den Kommunen richtet sich die Zahl der Sitze im Gemeinde- beziehungsweise Stadtrat und damit auch die Zahl der Stimmen nach der Einwohnerzahl der Gemeinde. Die kleinsten Gemeinderäte im Landkreis haben acht Sitze – und zwar bei weniger als 1000 Einwohnern. Das größte Gremium bildet der Stadtrat der Großen Kreisstadt Günzburg mit nun 30 statt bisher 24 Sitzen, da die Schwelle von 20000 Einwohnern inzwischen überschritten ist.

Fast 100.000 Menschen sind im Landkreis Günzburg stimmberechtigt

Insgesamt sind dieses Jahr 97266 Menschen im Landkreis Günzburg stimmberechtigt. Bei der Kreistagswahl vor sechs Jahren waren es 92731 Personen. Die Wahlbeteiligung lag vor sechs Jahren bei 54,9 Prozent.

14424 Briefwähler waren es bei der Kommunalwahl 2008, 2014 waren es bereits 23521 Briefwähler im Landkreis. Und 2020? Bis Mitte der Woche sind 31500 Briefwahlunterlagen eingegangen.

Etwa 200 Wahlhelfer sind am Sonntag alleine in Günzburg im Einsatz. Acht bis neun Helfer sind es jeweils in den 16 Wahllokalen im Stadtgebiet und den sieben Briefwahllokalen.

5 Kandidaten gibt es für das Amt des Landrats in Günzburg. Hans Reichhart, Max Deisenhofer, Gerd Mannes, Luise Bader und Rudolf Ristl möchten Nachfolger von Hubert Hafner werden, der nach 24 Jahren aus Altersgründen nicht mehr antritt.

8 Listen möchten in den Günzburger Kreistag einziehen

8 Listen treten bei der Kreistagswahl an: CSU, Grüne, Freie Wähler, AfD, SPD, FDP, Die Linke und die Junge Union Bayern (JU), die dank der 822 Unterstützungsunterschriften zur Wahl zugelassen wurde.

10 Stunden sind die Wahllokale am Sonntag geöffnet – und zwar von 8 bis 18 Uhr. Spannend dürfte es etwa ab 19 Uhr werden, dann werden die ersten Ergebnisse aus den Kommunen erwartet. Am Sonntagabend werden die Ergebnisse der Bürgermeisterwahl und der Wahl des Landrats feststehen, am Montag werden die Zusammensetzungen der Gemeinde- und Stadträte erwartet. Die Zusammensetzung des neuen Kreistags dürfte am Dienstag bekannt sein.

14 Tage nach der Kommunalwahl, also am Sonntag, 29. März, ist der Termin für eventuelle Stichwahlen angesetzt. Eine Stichwahl wird dann nötig, wenn keiner der Bewerber – egal ob Landrats- oder Bürgermeisterkandidat – im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen erhalten hat. In diesem Fall kommt es zu einer Stichwahl der beiden Bewerber mit den meisten Stimmen.

