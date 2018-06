vor 34 Min.

Donald Trumps Strafzölle kitzeln Region Günzburg nicht

Der amerikanische Präsident droht nicht mehr, er handelt. Zwei Unternehmer aus dem Landkreis erzählen, was sie von dem Mann und seiner Aktion halten.

Von Till Hofmann

Zweimal gedroht – und beim dritten Mal die Drohung wahr gemacht: US-Präsident Donald Trump lässt seit Freitagmorgen Handelszölle erheben auf Rohstahl (25 Prozent) und Aluminium (zehn Prozent) aus der Europäischen Union (EU). Das verteuert diese Produkte, was ein Nachteil für die Hersteller ist. Dies ist die erste Stufe einer transatlantischen Handelsauseinandersetzung, die sich noch gewaltig ausweiten könnte, fürchten Wirtschaftsexperten. Momentan sind ja nicht die Betriebe betroffen, die das Metall verarbeitet haben und dann ihre Produkte anbieten. Und auch die deutschen Automobilhersteller haben noch nichts mit den US-Zöllen zu tun.

Dass die Bedeutung dieser Handelsbeschränkung nicht allzu groß ist, macht Axel Sir deutlich, der bei der Industrie- und Handelskammer Schwaben den Bereich Zoll und Außenwirtschaftsrecht leitet.

Bayern habe gegenüber den Vereinigten Staaten im vergangenen Jahr einen Exportabsatz von 21,5 Milliarden Euro zu verzeichnen – das seien noch einmal elf Prozent mehr als 2016. Davon betrifft gerade mal eine Größenordnung von 29 Millionen Euro Aluminium. Und 21 Millionen Euro sind es beim Rohstahl.

Ludo fact investiert im US-Bundesstaat Indiana künftig noch stärker

Stahl- oder Aluminiumproduzenten gibt es im Landkreis nicht. Und deshalb auch keine unmittelbare Betroffenheit. Mit diesen Materialien hat Unternehmer Horst Walz ohnehin nichts zu tun. An seinem Stammsitz in Jettingen-Scheppach produziert er erfolgreich Brettspiele. Und das seit 2016 mit seiner Firma Ludo fact auch in Lafayette im US-Bundesstaat Indiana mit derzeit ungefähr 60 Mitarbeitern. Die letzten Anteile der US-Spielefabrik wurden Walz zufolge diesen Februar übernommen. Das Geschäft mit den Gesellschaftsspielen in der analogen Welt, den dort ebenfalls produzierten Puzzles und Kartonagen für die Kosmetik-, Pharmazie- und Musikindustrie floriert. „Wir haben unsere Kapazitätsgrenze erreicht und werden voraussichtlich im kommenden Jahr expandieren.“ Im wirtschaftsfreundlichen Indiana werde man bleiben und dort Grund und Boden erwerben.

Bestimmtes Papier und Kartonagen, die es in den USA nicht gibt, importiert Ludo fact dorthin. Ansonsten findet die Produktion vor Ort statt.

Dass deutsche Geschäftsleute, die in Trumps Amerika tätig sind, von dessen Politik profitierten, höre man hierzulande nicht sehr häufig. „Aber es ist so“, sagt Walz. Um die Wirtschaft anzukurbeln, setze der US-Präsident darauf, weniger Körperschaftssteuer zu verlangen – sofern Washington dafür zuständig ist. Außerdem habe Trump die Abschreibungszeiträume deutlich verkürzt. Das bedeutet: Unternehmer könnten binnen eines Jahres höhere Summen für Maschinen abschreiben. Dies schmälere zwar auf den ersten Blick den Gewinn. Aber damit würden auch geringere Steuerzahlungen fällig. „Es stimuliert in jedem Fall die Investitionsbereitschaft“, folgert Walz.

„Tendenziell eine Reaktion auf EU-Zölle“

Was Trump nun getan hat, ist aus der Sicht des Unternehmers „tendenziell eine Reaktion auf Zölle, die von der EU bereits erhoben werden – etwa auf Autos oder Nahrungsmittel. Davon wird, wenn überhaupt, nur selten gesprochen.“ Dennoch heißt der Geschäftsmann das präsidiale Gebaren nicht für gut: „Es ist eine unglaubliche Katastrophe, dass ein Mensch wie er, der vermutlich die weltweit mächtigste Position innehat, das alles bewirken kann.“ Hermann Hutter, Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung Günzburg, sieht Trumps Strategie vor allem dessen „populistischer Denke“ geschuldet. Alles werde letztlich auf dem Rücken der Verbraucher ausgetragen, die mehr bezahlen müssten für Produkte, die sich durch die Zollaufschläge verteuerten. Die US-Industrie werde in bestimmten Branchen auch nicht wettbewerbsfähiger, wenn eine Monopolstellung für sie aufgebaut werde. Außerdem lasse der Präsident die „globale Wertschöpfungskette“ außer Acht. „Bewusst haben sich viele Unternehmen entschieden, nicht alles selbst zu machen. Sie haben Zulieferer aus der ganzen Welt.

Und an dieses feinmaschige Netz legt der Präsident offenbar nun die Axt an. Hutter stimmt mit Kritikern innerhalb der republikanischen Partei überein, dass so aus Trumps „America first“ ein „America alone“ werde. Abschottungspolitik und freier Welthandel passten nicht zusammen.

