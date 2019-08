11:51 Uhr

Feueralarm in Firmenhalle

Viele Einsatzkräfte rücken zu dem Brand in einem Industriebetrieb in Jettingen-Scheppach aus.

Die Integrierte Leitstelle Donau-Iller hat am Donnerstagmorgen mehrere Rettungsdienst- und Feuerwehrkräfte in Bewegung gesetzt, nachdem sie gegen 9.30 Uhr über einen Brand in Jettingen-Scheppach informiert worden war. Wie die Polizei vor Ort ermittelte, kam es bei Flexarbeiten in einer Firmenhalle an der Schönenberger Straße zu einem Funkenflug, der einen kleineren Brand auslöste.

Dabei schmorte auch eine Kabeltrommel. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird als eher gering eingeschätzt. Die Feuerwehr Burgau brachte nach dem Ablöschen des Brandes unter Atemschutz ihren Großlüfter zum Einsatz, um die Rauchgase aus der Halle zu blasen.

Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen aus Jettingen, Günzburg und Kötz, einem Notarztfahrzeug und einem Einsatzleiter Rettungsdienst an der Einsatzstelle. Die Feuerwehren Jettingen, Scheppach, Burgau, Freihalden, Oberwaldbach, Wettenhausen, Burtenbach, Ichenhausen und die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung waren mit rund 100 Einsatzkräften gerufen worden.

Die Polizeiinspektion Burgau war ebenfalls mit mehreren Kräften vor Ort, ebenso die Kreisfeuerwehrinspektion Günzburg. So waren mehr als 110 Kräfte im Einsatz. (obes)

