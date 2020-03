16.03.2020

Fischer bleibt in Krumbach

Wahlergebnisse aus dem Landkreissüden

In 34 Kommunen im Landkreis Günzburg ist am Sonntag ein neuer (Ober-)Bürgermeister gewählt worden. Die Ergebnisse fielen zumeist sehr deutlich aus. Lediglich in Thannhausen ging es sehr knapp zu. Dort wird es in zwei Wochen zu einer Stichwahl zwischen Alois Held und Peter Schoblocher kommen. In Krumbach hingegen setzte sich Amtsinhaber Hubert Fischer gegen seine beiden Herausforderer Gerhard Weiß und Angelika Hosser durch und geht damit in seine dritte Amtszeit. Nachfolgend sind die erfolgreichen Kandidaten – viele von ihnen hatten keinen Mitbewerber – aus den 15 Gemeinden und Städten des südlichen Landkreises aufgeführt:

Alois Kling (CSU): 85,2 Prozent.

Georg Duscher (CSU): 79,7 Prozent.

Daniel Mayer (CSU): 71,6 Prozent.

Gabriele Wohlhöfler (CSU): 84,8 Prozent.

Bernd Langbauer (parteilos): 83,8 Prozent.

Harald Lenz (Grüne): 84,0 Prozent.

Gabi Schmucker (parteilos): 89,3 Prozent.

Hubert Fischer (parteilos): 56,0 Prozent.

Erwin Haider (parteilos): 89,9 Prozent.

an der Kammel Markus Dopfer (CSU): 95,7 Prozent.

Stichwahl zwischen Alois Held (CSU, 46,7 Prozent) und Peter Schoblocher (Freie Wähler, 28,7 Prozent). Carsten Pothmann (parteilos) holte 24,6 Prozent der Stimmen.

Peter Walburger (CSU): 96,3 Prozent.

Alois Rampp (parteilos): 85,0 Prozent.

Gilbert Edelmann (CSU): 95,5 Prozent.

Ralf Wetzel (CSU): 82,4 Prozent. (mili)

Themen folgen