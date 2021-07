Bezirksligisten aus dem Landkreis Günzburg starten am 8. August

Das lange Warten hat ein Ende. Zum Saisonauftakt in der Fußball-Bezirksliga Nord genießt allerdings nur eines von drei heimischen Teams Heimrecht.

Zur Spielgruppentagung erwartet Bezirks-Spielleiter Rainer Zeiser die Vereinsvertreter der schwäbischen Fußball-Bezirksliga Nord am 14. Juli 2021 ab 19 Uhr im Sportheim des TSV Aindling. In dieser Gruppe treten diesmal die heimischen Vereine SC Bubesheim, FC Günzburg und TSV Ziemetshausen an. Alle drei starten am Sonntag, 8. August, in die Saison 2021/22.

Aufsteiger TSV Ziemetshausen zu Gast in Meitingen

Heimrecht genießt dann unter den Mannschaften aus dem Landkreis Günzburg lediglich der SC Bubesheim. Das Spitzenteam der zurückliegenden Corona-Spielzeit erwartet ab 15 Uhr den FC Affing. Zur gleichen Zeit präsentiert sich der FC Günzburg beim FC Stätzling. Erst um 17 Uhr beginnt das Abenteuer Bezirksliga für Aufsteiger TSV Ziemetshausen, der beim TSV Meitingen punkten möchte.

Das erste Landkreis-Duell steigt in Bubesheim

Die Bezirksliga Nord startet gleich mit einer sogenannten Englischen Woche. Der zweite Spieltag ist für Mittwoch, 11. August (Anstoß: 18.30 Uhr), terminiert. Weiter geht’s dann am Wochenende 14./15. August. Das erste Landkreis-Duell steht den heimischen Fußball-Fans am Mittwoch, 25. August, ab 18.15 Uhr ins Haus. Dann erwartet der SC Bubesheim den TSV Ziemetshausen.

Den Abschluss-Spieltag der Herbstrunde absolvieren die Bezirksligisten am Wochenende 27./28. November. Im Frühjahr 2022 wird die Runde am 19./20. März fortgesetzt. Das Saisonfinale steigt am 21. Mai.

Alle genannten Termine sind nach Zeisers Angaben bis zur endgültigen Festlegung vorläufig. (ica)