Der FC GW Ichenhausen ist Feuer und Flamme für die Spendenaktion

Plus Der FC GW Ichenhausen setzt sich für krebskranke Kinder ein. Warum der Kreisliga-Gegner TSV Offingen für die Aktion genau der richtige ist und wohin das Geld fließt.

Für beide Fußballmannschaften steht sportlich einiges auf dem Spiel, wenn an diesem Sonntag, 14. November 2021 (Anstoß: 14 Uhr), der Kreisligist FC Grün-Weiß Ichenhausen den TSV Offingen empfängt. Die Grün-Weißen wollen mit einem Sieg den Anschluss an die vorderen Ränge halten. Die Offinger könnten sich mit einem Erfolg einen größeren Abstand nach hinten verschaffen. Einen Gewinner gibt es aber schon, bevor der Ball rollen wird.