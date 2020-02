12.02.2020

„Große Koalition“ für mehr Fachkräfte

Was zwei heimische Bundestagsabgeordnete mit der Arbeitsagentur besprochen haben

Auch Unternehmen in der Region Günzburg sind von den Herausforderungen der Digitalisierung und des Fachkräftemangels betroffen. Wie anderswo auch, leben im Landkreis Günzburg Menschen, die als „schwer vermittelbar“ gelten und faktisch keine Chance haben, in den Arbeitsmarkt zu kommen.

Um herauszufinden, wie die Politik konkret bei der Bewältigung dieser Aufgaben unterstützen kann, haben sich die örtlichen Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein ( CSU) und Karl-Heinz Brunner ( SPD) mit Werner Möritz, dem operativen Geschäftsführer der Bundesagentur für Arbeit in Günzburg, getroffen. Als nächsten Schritt beabsichtigen die beiden Abgeordneten nun ein Gespräch mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, um ihm die Erkenntnisse aus diesem Gespräch vorzutragen und entsprechende parlamentarische Initiativen zu starten.

Um Langzeitarbeitslosen, die aufgrund einer schweren Lebensbiografie oder wegen anderer sozialpsychologischer Probleme nicht in Lohn und Brot kommen, doch noch zu einer Ausbildung oder zu einem festen Arbeitsplatz zu verhelfen, wollen die Abgeordneten die Berufsbildungswerke stärker einbeziehen. Bislang dürfen sich diese aus sozialrechtlichen Gründen nur um Lernbehinderte kümmern. „Warum sollten wir nicht das erstklassige Potenzial und die top Ausstattung nutzen, das die Berufsbildungswerke schon haben? Die hoch motivierten, bestens geschulten Pädagogen dort können nicht nur Lernbehinderte ausbilden, sondern auch schwer vermittelbaren Menschen den Sprung in die Arbeitswelt schaffen und ihnen so wieder eine echte Lebensperspektive geben. Davon bin ich überzeugt“, so der CSU-Politiker Nüßlein.

Daneben sprachen Nüßlein, Brunner und Möritz auch über die Herausforderung Fachkräftemangel. Wie Geschäftsführer Möritz erläuterte, wirke die Bundesagentur für Arbeit diesem durch selbstinitiiertes Fachkräfteanwerben in der europäischen Union zum Beispiel für die Pflege- und Handwerksbranche entgegen. Abhilfe erhoffen sich Nüßlein und Brunner durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das zum 1. März in Kraft tritt. Aktuell zögen sich die Visaverfahren aber oft in die Länge, da für die Bearbeitung in den deutschen Botschaften nicht genügend Personal zur Verfügung stehe. Um Verfahrenszeiten zu verkürzen, müssten die Kapazitäten in den Botschaften aufgestockt werden. Dazu wollen sich die Abgeordneten direkt mit dem Auswärtigen Amt kurzschließen. (zg)

