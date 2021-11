Vergewaltigungsprozess: Tochter widerspricht der Mutter

Plus Ob ein 41-jähriger Kurde aus Günzburg seine Ehefrau schwer misshandelt hat, konnte das Memminger Landgericht noch nicht aufklären. Die Beweisführung ist schwierig.

Im Prozess gegen einen 41-Järrigen, dem unter anderem die Vergewaltigung seiner Ehefrau vorgeworfen wird, sind viele Fragen offen. Zur Aufklärung der schweren Vorwürfe hat die Zweite Strafkammer des Landgerichts Memmingen Nachermittlungen bei der Kriminalpolizei beauftragt und weitere Zeugen geladen. An den beiden ersten Verhandlungstagen hatte die Nebenklägerin unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgesagt.