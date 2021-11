Günzburg/Neu-Ulm

13:36 Uhr

Er bezeichnete "Impfluencer" Kröner als Mörder: Mann muss ins Gefängnis

Plus Der Pfuhler Hausarzt Dr. Kröner setzt sich als "Impfluencer" für Corona-Impfungen ein und wird dafür angefeindet. Jetzt muss ein Mann, der ihn bedroht hat, ins Gefängnis.

Von Walter Kaiser

Diese eine SMS war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Weil er den Neu-Ulmer Arzt Christian Kröner als Mörder beleidigte, ist ein 58-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Günzburg vom Amtsgericht am Donnerstag zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten verurteilt worden – diesmal ohne Bewährung. Denn anders, so Richter Martin Kramer in seiner Urteilsbegründung, sei der Angeklagte angesichts seines Vorstrafenregisters und seiner noch laufenden, teils einschlägigen Bewährungsfristen offenbar nicht zu belehren.

