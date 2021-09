Günzburg

Prozess: Frau zweimal angegriffen - und kein Gefängnis

Plus Eigentlich war eine Bewährung für die erste Tat seine letzte Chance gewesen. Doch er wurde rückfällig. Warum das Amtsgericht Günzburg ihn nicht in Haft schickt.

Von Christian Kirstges

Körperverletzung, Sachbeschädigung, unerlaubter Besitz und unerlaubtes Führen einer Schusswaffe, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung: Ein zur Tatzeit 51 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Unterallgäu hat eine ganze Liste an Anklagen am Hals. Dabei stand er unter offener Bewährung. Jetzt ist in Günzburg am Amtsgericht gegen ihn verhandelt worden.

