Neue Tankstelle in Gundremmingen ist eröffnet

Am Montag wurde die neue Tankstelle in Gundremmingen im kleinen Rahmen eröffnet. Das Foto zeigt (von link) Konrad Amann von der Betreiberfirma Kreuzmayr Bayern GmbH, Martin Baur, Robert Baur, Andrea Burgkart, Katrin Gandenheimer und Johann Baur von der Firma Baur und Söhne, dem Bauherrn, sowie Gundremmingens Bürgermeister Tobias Bühler.

Plus Nach langer Pause hat Gundremmingen wieder eine eigene Tankstelle. Bürgermeister Tobias Bühler spricht von einem großen Gewinn für die Gemeinde.

Von Peter Wieser

Vor etwa 30 Jahren hatte Gundremmingen noch zwei Tankstellen. Dann war erst einmal Pause: Die nächste Möglichkeit zu tanken, gab es in Offingen oder in Lauingen. Das ist jetzt anders: Am Montag ging die neue Tankstelle beim Kreisverkehr zum Auwald-Sportzentrum offiziell in Betrieb.

