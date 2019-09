vor 8 Min.

Im Starkregen auf der A8 ins Schleudern gekommen

Am Wochenende sind eine Reihe von Unfällen im Landkreis Günzburg passiert. Eine 46-jährige Frau wird schwer verletzt.

Die Polizei hat ein arbeitsreiches Wochenende hinter sich. Eine Reihe von Unfällen passierte, los ging es schon am späten Freitagnachmittag mit einem schweren Unfall auf der A8. Eine 46-jährige Frau erlitt dabei schwere Verletzungen.

Die Fahrerin aus dem Landkreis Günzburg verlor bei starkem Regen zwischen den Anschlussstellen Burgau und Günzburg die Kontrolle über ihren Wagen und prallte zweimal gegen die Betongleitwand. Sie musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen werden, teilte die Polizei mit. Ein nachfolgender Fahrer beschädigte sich sein Fahrzeug, als er über auf der Fahrbahn liegende Fahrzeugteile fuhr. Der Schaden beläuft sich auf circa 10000 Euro.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es kurz vor Mitternacht auf der A8 bei Bubesheim zu einem weiteren Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 25-jähriger Autofahrer aus Belgien, der in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs war, erkannte das Motorrad eines 52-jährigen Ukrainers zu spät und fuhr diesem auf. Der Ukrainer hatte kurz zuvor den Fahrstreifen gewechselt. In der Folge kam der Motorradfahrer zu Sturz, verletzte sich aber nicht. Sein Motorrad wurde jedoch von einem nachfolgenden Wagen überrollt. Eine weitere Autofahrerin, eine Polizeibeamtin aus Baden-Württemberg, fuhr über Teile, die auf der Fahrbahn lagen. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf etwa 17000 Euro.

Beim Überholmanöver entgegenkommendes Auto übersehen

Infolge eines Überholmanövers ist am Freitagnachmittag auf der Staatsstraße 2024 zwischen Ettenbeuren und dem Kreisverkehr bei Wettenhausen ein Unfall passiert. Ein 50-jähriger Autofahrer überholte der Polizei zufolge ein vor ihm fahrendes Auto und übersah dabei einen entgegenkommenden Wagen. Dessen 25-jähriger Fahrer musste ausweichen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 3000 Euro ein.

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos am Freitag gegen 22 Uhr in Leipheim ist ein Autofahrer leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr eine 19-Jährige von einem Parkplatz in der Albert-Einstein-Straße auf die Fahrbahn. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Autofahrer und fuhr in dessen Fahrzeugseite. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Die 19-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3500 Euro.

Gegen ein Verkehrsschild gekracht

Am Samstagnachmittag verlor ein 53-Jähriger, als er von der B16 kommend in Richtung Deffingen fuhr, wohl aus Unachtsamkeit die Kontrolle über sein Auto. Er geriet ins Schleudern und prallte gegen ein am Straßenrand stehendes Verkehrszeichen. Sachschaden hier: etwa 10000 Euro. Am frühen Samstagabend krachte es in der Günzburger Straße in Bubesheim. Eine 41-jährige, die auf der Wasserburger Straße ortseinwärts fuhr und nach links in die Günzburger Straße einbiegen wollte, übersah eine von links kommende 60-jährige Frau, die Vorfahrt hatte. Im Einmündungsbereich stießen die Frauen zusammen. Hier entstand Schaden in Höhe von 11000 Euro.

Gegen 22 Uhr dann der nächste Unfall in Günzburg: Ein 21-Jähriger, der auf der Augsburger Straße ortsauswärts unterwegs war, wollte auf Höhe einer Tankstelle nach links in eine Einfahrt abbiegen und übersah eine entgegenkommende Autofahrerin. Die 34-Jährige prallte mit der rechten Front ihres Wagens in die rechte Fahrzeugseite des abbiegenden Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurden insgesamt vier Personen aus beiden Autos leicht verletzt. Sie wurden laut Polizei in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 13000 Euro. (zg)

