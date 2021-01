vor 17 Min.

Immer wieder Unfälle: Beleuchtung für Kreisel bei Limbach gefordert

Des Öfteren übersehen Autofahrer den Kreisverkehr beim Burgauer Stadtteil Limbach. Das soll sich ändern, wenn es nach FDP-Kreisrat Herbert Blaschke geht.

Am Kreisverkehr der Bundesstraße in Höhe Limbach ereignen sich immer wieder Unfälle. Oft übersehen Autofahrer die Insel in der Mitte des Kreisels und fahren über das Hindernis. Bei der gemeinsamen Sitzung von Sozial- und Kreisausschuss regte der Burgauer FDP-Kreisrat Herbert Blaschke an, den Kreisverkehr zu beleuchten, um weitere Unfälle zu vermeiden. Unterstützt wurde Blaschke vom Günzburger CSU-Rat Ferdinand Munk. Einen vorbildlich beleuchteten Kreisverkehr gebe es zum Beispiel bei Thannhausen. Er verstehe nicht, warum das nicht auch bei Limbach geschehen sei. Munk: „Das kostet kaum Geld.“

Landrat Reichhart will Anregung ans Straßenbauamt weitergeben

Landrat Hans Reichhart ( CSU) erklärte, es sei nicht ganz verständlich, warum bei Limbach immer wieder Unfälle passieren, während andernorts, etwa am Kreisverkehr bei Wettenhausen, wenig bis nichts zu verzeichnen sei. Reichhart sagte aber zu, die Anregung Blaschkes an das zuständige Straßenbauamt weiterzuleiten. Kürzlich hatte Burgaus Polizeichef Stefan Eska auf Anfrage unserer Zeitung erklärt, dass der Kreisel kein offizieller Unfallschwerpunkt sei, wenngleich es auffällig sei, dass es hier öfters Vorfälle gebe. (kai, cki)

