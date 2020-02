In Burgau ist Gewichtheben alles andere als langweilig

Plus Ein Trendsport ist Gewichtheben für junge Menschen nicht gerade. Beim TSV Burgau ist die Abteilung trotzdem erfolgreich. Woran das liegt.

Wer an Gewichtheber denkt, dem fällt vielleicht Matthias Steiner ein: Olympiasieger 2008 im Superschwergewicht, stemmte zu seinen besten Zeiten 461 Kilogramm. Die Älteren werden vielleicht an Rudolf Mang denken. Der „Bär von Bellenberg“ brachte über 130 Kilogramm Kampfgewicht auf die Waage, holte Silber bei den Olympischen Spielen 1972 in München. Man muss für diesen Sport aber kein Kraftprotz sein. Das beweist ein Besuch bei den Gewichthebern des TSV Burgau.

Wer die TSV-Halle an der Remsharter Straße betritt, findet sich erst einmal in einem modernen Fitnessstudio wieder. Auf zwei Ebenen stehen da jede Menge Geräte, an denen junge und alte Sportlerinnen und Sportler vor sich hin schwitzen. Dazwischen laufen Trainer umher, geben Tipps, korrigieren Haltungen. Die Abteilung Kraftsport und Fitness ist mit mehr als 900 Mitgliedern die mit Abstand größte im TSV Burgau. Der Verein bietet den Service kommerzieller Fitnessstudios – allerdings zu Preisen, bei denen die meisten kommerziellen Anbieter nicht mithalten können.

Die Burgauer sind gut ausgestattet

Davon profitieren auch die rund 30 aktiven Kraftsportler im Verein. Sie findet man in einem kleinen Raum neben dem Fitnessstudio. Hantelscheiben hängen an den Wänden, in einem Gestell warten die Hantelstangen auf ihre Heber. Die Burgauer sind gut ausgestattet, die Finanzkraft verdankt der Verein den vielen Fitnesssportlern. Gute Trainingsbedingungen bieten zu können, das ist wichtig für die Gewichtheber. Denn ihr Sport ist, vorsichtig formuliert, nicht gerade im Trend. Umso mehr müssen sich die Burgauer um Nachwuchs bemühen.

Die Gewichtheber des TSV Burgau: (von links) Nicolas Helbert, Lennart Rogge, Eva Mogante, Alex Koch jr., Antonio Gomez de Souza, Edonis Sahitaj und Dominik Karimow sowie (stehend von links) die Trainer Simon Jäger, Alex Koch und Ludwig Vogel. Bild: Bernhard Weizenegger

Das klappt ganz gut. Zehn Kinder und Jugendliche trainieren derzeit beim TSV bis zu drei Mal pro Woche. Das ist viel für so einen kleinen Verein. „Mehr dürften es auch gar nicht sein“, sagt Trainer Simon Jäger. „Gerade am Anfang brauchen sie intensive Betreuung und trainieren in der Gruppe. Erst später bekommen sie dann individuelle Trainingspläne, die sie selbstständig abarbeiten.“ Ab acht Jahren könne man mit dem Gewichtheben starten. Krafttraining und Hantelstemmen steht da aber nicht auf dem Trainingsplan. „Erst mal wird an der Technik gearbeitet, die kann man auch mit Stöcken üben. Klar wird auch der Körper trainiert. Das sind dann aber spezielle Übungen, die mit dem eigenen Körpergewicht arbeiten. Es geht darum, ein gewisses Körpergefühl zu entwickeln und die Ausdauer zu trainieren“, so Jäger.

"Über unseren Sport gibt es viele Vorurteile"

Vor einigen Jahren entschied man sich beim TSV Burgau, den Fokus auf die Jugendarbeit zu legen. Mittlerweile ist man Schwerpunktverein, zertifiziert vom Bayerischen Landesverband. Das hat auch viel mit der Arbeit von Ludwig Vogl zu tun. Der Dillinger kam vor sechs Jahren nach Burgau, treibt selbst seit rund 50 Jahren Kraftsport und ist unter anderem Jugendleiter für den Bezirk Schwaben. „Über unseren Sport gibt es viele Vorurteile“, sagt der 67-Jährige. „Im persönlichen Gespräch stellt sich dann aber schnell heraus, dass die Leute einfach wenig darüber wissen.“ Dass man zum Beispiel über 100 Kilo wiegen muss, um Gewichtheber zu sein, ist so ein Vorurteil. „Das Schwergewicht gehört abgeschafft“, findet Vogl. „Leichtere Athleten heben in Relation zu ihrem Gewicht viel mehr.“

Dominik Karimow trainiert die Technik des Gewichthebens mit einem Holzstock. Bild: Bernhard Weizenegger

Der TSV Burgau will nun verstärkt Schulen besuchen und für seinen Sport werben. Auch Eltern, die bereits beim TSV im Fitnessstudio trainieren, sind potenzielle Ansprechpartner. Auch Alex Koch jr. kam 2015 über seinen Vater in den Verein. Fünf Jahre später ist der 18-Jährige das vielversprechendste Talent des Vereins. Er trainiert voll auf Kraft, stemmt im Zweikampf aus Reißen und Stoßen locker 150 Kilo. Selbstbewusst sagt er: „Irgendwann will ich deutscher Meister werden. Aber dafür brauche ich noch etwas.“

Der Zweikampf ist nur eine Disziplin

Schon die jüngsten Burgauer Athleten treten bei Wettkämpfen an. Dort ist der Zweikampf, der auch olympisch ist, nur eine von mehreren Disziplinen. Daneben fließen mehrere andere Disziplinen in eine Gesamtnote ein, die allesamt die Athletik verbessern und den Körper für das Gewichtheben trainieren sollen. „Das wurde früher vernachlässigt“, sagt Ludwig Vogl. „Da ging es nur um Kraft. Aber das hat sich stark verändert.“ Kinder trainierten mit wenig Last, so Vogl. Was machbar ist, entscheiden die Trainer anhand des „biologischen Alters“.

Auf Kraft geht das Training erst nach der Pubertät. Und wer weiß. Vielleicht bringt der TSV dann eines Tages den „Bär von Burgau“ hervor.