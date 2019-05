vor 19 Min.

Kinderkrippen: Kritik an neuer Entwurfsplanung für Jettingen-Scheppach

Das Thema sollte in Jettingen-Scheppach noch gar nicht publik werden. Ein Freier Wähler erhebt aber Bedenken.

Von Heike Schreiber

Eigentlich hätte die Entwurfsplanung für weitere Kinderbetreuung in der Kommune Jettingen-Scheppach so schnell gar nicht an die Öffentlichkeit kommen sollen. Weil aber Helmut Feuchtmayr (Freie Wähler) gleich zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung darauf pochte, den für den nicht öffentlichen Teil vorgesehenen Punkt ganz von der Tagesordnung abzusetzen und daraufhin länger kontrovers diskutiert wurde, wurde viel mehr publik als gewollt.

Die Sitzung hatte noch nicht richtig begonnen, da legte der Freie Wähler los. Er könne nicht nachvollziehen, warum ausgerechnet jetzt eine Entwurfsplanung für neue Kindergärten auf den Tisch gebracht werde, wo doch just der Haushalt beschlossen und dafür kein Geld abgestellt sei. Die Brisanz könne er nicht nachvollziehen, zumal die Geburtenzahlen rückläufig seien. Derzeit hinke Jettingen-Scheppach im Vergleich zum Vorjahr bei den Geburten um 28 hinterher. Feuchtmayr betonte: „Ich bin nicht generell gegen Krippen und Kindergärten, sondern gegen die Art der Vorgehensweise.“ Feuchtmayr warf Bürgermeister Hans Reichhart an dieser Stelle vor, wie so oft nicht den Gemeinderat miteingebunden zu haben. Auch mit der Kirche sei in Sachen Grundstücksverhandlung nicht gesprochen worden. Vielleicht würde sich dann eine kostengünstigere Variante ergeben.

Bürgermeister Hans Reichhart: "Wir möchten nicht hinterherhinken"

Reichhart seinerseits konnte die Bedenken und Vorwürfe nicht nachvollziehen. Die Gemeinde habe keineswegs die Absicht gehabt, den Räten fertige Pläne vor die Nase zu setzen, ohne nach ihrer Meinung zu fragen. Ihm sei wichtig, über einen Entwurf zu diskutieren, um nicht in die Situation kommen zu müssen, dass auf einmal nicht mehr genügend Krippenplätze zur Verfügung stehen. Als Beispiel nannte Reichhart die Stadt Leipheim, die 42 Kinder auf einer Warteliste führe. Reichhart: „Wir möchten nicht hinterherhinken.“ Schließlich sei schon jetzt bekannt, dass ab September alle Krippenplätze in der Marktgemeinde belegt sind. Außerdem müssten rechtzeitig Zuschussanträge bei der Regierung von Schwaben gestellt werden.

Bis diese bearbeitet werden, vergehe viel Zeit, dafür hätten sie ja auch länger Gültigkeit. Reichhart ist der Meinung, jetzt vorzusorgen und damit einen Vorsprung vor anderen Gemeinden zu haben. Letztlich gebaut werden könne auch erst im Jahr 2020 oder 2021. Ein Antrag auf Krippenbedarf sei auf alle Fälle gestellt. Christoph Böhm, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, brach die ganze Diskussion ab mit den Worten: „Wenn der Antrag da ist, können wir darüber sprechen. Im Moment haben wir kein Geld.“

Ein Denkmal für den Hitler-Attentäter?

Kaum war der eine Antrag vom Tisch, folgte prompt der nächste. Markus Kraus (Freie Wähler) forderte den Bürgermeister auf, das Thema Denkmal für Claus Schenk Graf von Stauffenberg öffentlich zu behandeln. Nachdem der Hitler-Attentäter im vergangenen Jahr 110 Jahre alt geworden wäre, hatte Bürgermeister Reichhart die Idee gehabt, die Pläne für ein Denkmal, die seit Jahren in seiner Schublade liegen, zu verwirklichen. Aus finanziellen Gründen war das Projekt bisher immer hinten angestellt worden. Heuer soll es soweit sein, doch Reichhart blieb dabei, Einzelheiten noch nicht publik zu machen. An diesem Abend solle über Einzelheiten wie Standort und Finanzierung gesprochen, aber noch kein Beschluss gefasst werden. In einer der nächsten Gemeinderatssitzungen könne dann in aller Öffentlichkeit diskutiert werden, versprach Reichhart.

Die Begrünung liegt Helmut Feuchtmayr am Herzen

Antrag Nummer drei stellte schließlich wieder Helmut Feuchtmayr. „Zum wiederholten Mal“, wie er selbst ausdrücklich betonte, beantragte er, den Grünordnungsplan im Gewerbegebiet Scheppach umzusetzen. Als Verfechter des Klimaschutzes liege ihm die Begrünung am Herzen. Er habe schon mehrfach darauf hingewiesen, aber es sei nichts passiert. Bürgermeister Hans Reichhart hielt dagegen, dass sogar mehr Bäume gepflanzt worden seien, als im Bebauungsplan gefordert sei. „Ich möchte fast sagen, es ist vorbildlich.“ Trotzdem sicherte er zu, die Bäume zu zählen und mit dem Grünordnungsplan zu vergleichen.

Mit einem erfreulichen Plus hat die Wasserversorgung 2018 abgeschlossen. Kämmerer Matthias Endris nannte die Bilanzsumme von zwei Millionen Euro, der Jahresgewinn belief sich auf gut 70000 Euro. Infolge eines heißen Sommers sei der Wasserverbrauch bei den Bewohnern gestiegen, was Mehreinnahmen für die Gemeinde zur Folge hatte. Die Räte genehmigten den Jahresabschluss einstimmig.

Am Hochwasserschutz Burgau muss sich Jettingen-Scheppach mit zehn Prozent beteiligen

In Sachen Hochwasserschutz entlang der Mindel wurden bereits einige Projekte vorangebracht. Balzhausen ist abgeschlossen, Baubeginn in Thannhausen ist Ende des Jahres. In Burgau soll 2021 Spatenstich für das Rückhaltebecken sein. Wie Reichhart in der Sitzung mitteilte, belaufen sich die Kosten nach derzeitigem Stand auf etwa 21 Millionen Euro. 70 Prozent davon übernimmt der Freistaat, 30 Prozent die anderen Mindeltalkommunen. Davon muss wiederum Jettingen-Scheppach zehn Prozent tragen. Insgesamt nannte Reichhart eine Summe von 197000 Euro. Diese wird nicht auf einen Schlag fällig, sondern verteilt sich auf sechs Jahre. Da es notwendig ist, mit dem Freistaat eine Finanzierungsvereinbarung abzuschließen, stimmten die Räte geschlossen dafür.

Bahnausbau: Gespräch mit Projektleiter verschoben

Um Informationen aus erster Hand zum geplanten Bahnausbau Augsburg-Ulm zu erhalten, hatte die Fraktion der Freien Wähler kürzlich den Antrag gestellt, den bei der Bahn zuständigen Projektleiter, Markus Baumann, zu einer Gemeinderatssitzung einzuladen. Eigentlich hätte das am Dienstag der Fall sein sollen, doch Baumann musste aus Zeitgründen absagen. Als Christoph Böhm am Ende der Sitzung unter dem Punkt Sonstiges darauf zu sprechen kam, teilte Reichhart mit, dass der Termin nicht aufgehoben, lediglich aufgeschoben sei. Nachdem der Projektleiter erst im Rathaus gewesen sei, könne Reichhart aber guten Gewissens sagen, dass es derzeit keine neuen Informationen gebe.

Freier Wähler fordern Gleichbehandlung für alle

Christoph Böhm erinnert sich noch gut an ein Versprechen des Bürgermeisters: Im vergangenen Jahr hatte der eine Orts-Rundfahrt für alle angekündigt, um insbesondere Spielplätze unter die Lupe zu nehmen. Dass diese Fahrt kürzlich schon stattgefunden hat – und zwar ohne die Freien Wähler – stieß Böhm sauer auf. „Ich erwarte Gleichbehandlung für alle.“ Hans Reichhart beruhigte ihn damit, dass zu dieser Fahrt bewusst nicht das ganze Gremium eingeladen worden sei, sondern lediglich die Hauptbetroffenen, die Jugendreferentin und die Seniorenbeauftragte. Laut Reichhart ist in nächster Zeit eine größere Ortstour „zu vielen Themen“ geplant – dann erfolge selbstverständlich eine Einladung an alle Räte.

