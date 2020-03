17:04 Uhr

Kreis Günzburg: Alle Ergebnisse der Stichwahl und Kommunalwahl 2020

Für den Landkreis Günzburg finden Sie die Ergebnisse der Stichwahl und der Kommunalwahl 2020 in diesem Artikel.

Alle Wahlergebnisse der Stichwahl und Kommunalwahl 2020 im Landkreis Günzburg: In diesem Artikel bekommen Sie alle Ergebnisse - auch für die Landrat- und Kreistag-Wahl.

Von Sascha Geldermann

Viele Wahlzettel, viele Entscheidungen: Bei der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Günzburg haben die Menschen in ihren Kommunen Oberbürgermeister oder Bürgermeister und Stadtrat oder Gemeinderat bestimmt. Außerdem wurden für den gesamten Kreis der Landrat und der Kreistag gewählt. Alle Ergebnisse haben wir in diesem Artikel für Sie gebündelt.

Am 29. März stehen in drei Kommunen im Kreis Günzburg Stichwahlen an, bei denen die Bürgermeister bestimmt werden. Auch diese Wahlergebnisse bekommen Sie hier.

Aktuelle Ergebnisse der Stichwahl 2020 im Landkreis Günzburg: Ergebnis der Bürgermeister-Wahlen

Folgen Sie den Links, um die Ergebnisse für die jeweilige Bürgermeister-Stichwahl im Kreis Günzburg zu bekommen:

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 im Landkreis Günzburg: Landrat und Kreistag

Das waren bei der Kommunalwahl 2020 am 15. März die Ergebnisse der Landratswahl und der Kreistagswahl im Kreis Günzburg:

Alle Wahlergebnisse der Städte und Gemeinden im Kreis Günzburg vom 15. März: Bürgermeister, OB, Stadtrat oder Gemeinderat

Wer setzte sich in den Kommunen bei den Bürgermeister-Wahlen am 15. März durch? Wie schnitten die Parteien und Gruppierungen bei der Gemeinderatswahl oder Stadtratswahl im Kreis Günzburg ab? Folgen Sie den jeweiligen Links für die Ergebnisse der einzelnen Orte:

(sge)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen