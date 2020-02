05:00 Uhr

Kreishaushalt: Sorgen bereitet das Klinikdefizit

Die teuerste Einzelinvestition des Kreises betrifft 2020 das Dossenberger-Gymnasium in Günzburg.

Die Fraktionen verabschieden einmütig den Etat für dieses Jahr. Der Landkreis ist gut aufgestellt, sind sich alle einig. Aber es gibt nicht nur Sonnenschein.

Von Till Hofmann

Die Kreisräte hatten an dem Etat, den die Kreisverwaltung für dieses Jahr vorgelegt hatte, nichts zu mäkeln. Ohne Gegenstimme wurde der Haushalt verabschiedet. Diese Einmütigkeit war bereits in den Fachausschüssen in den Wochen zuvor erkennbar. Es sei „kein spektakuläres Zahlenwerk“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Gerd Olbrich. Und das meinte er gar nicht negativ.

Schließlich seien Haushalte mit Ausreißer-Zahlen nach oben wie unten oftmals schwierig. Bei allen positiven Aspekten (Bauinvestitionen im Bereich Bildung, keine Neuverschuldung, eine stabile Kreisumlage, mehr Ausbildungsplätze in der Kreisverwaltungsbehörde) sah er sorgenvoll auf das Defizit der Kreiskliniken. Ohne staatliche Förderung für die Geburtshilfestation in Günzburg wäre 2019 die Sechs-Millionen-Euro-Marke erreicht worden. So beläuft sich die Lücke auf rund 5,4 Millionen Euro, die der Landkreis schließt. Der SPD-Kommunalpolitiker mahnte vor der sich abzeichnenden Dynamik des Defizits. Das dürfe sich nicht fortsetzen.

Wie sich fehlendes Pflegepersonal auswirkt

Dabei lag für keinen der Fraktionsvorsitzenden die Schuld für diese Misere vor Ort. Sowohl die medizinische wie die pflegerische Leistung „ist exzellent“, so Olbrich. Mit den Räumlichkeiten und der Geräteausstattung passe es auch. „Aber es fehlt am Personal, das die Patienten pflegt.“ Auch das ist dem Vernehmen nach ein Grund, warum die Auslastung nicht so hoch ist, wie sie sein könnte. Das macht sich auf der Einnahmeseite bemerkbar.

Die Krankenhauslandschaft sei im Kreis Günzburg schon vor langer Zeit „bereinigt“ worden. Alle Kreistagsfraktionen haben keinerlei Zweifel daran, dass sowohl der Standort Günzburg als auch der Standort Krumbach seine Berechtigung hat und damit auch kommunalpolitisch unterstützt werden. Insbesondere die Bundespolitik muss Voraussetzungen schaffen, das Krankenhäuser im ländlichen Bereich „leben können und nicht nur überleben“, sagte Olbrich.

Von der Attraktivität des Landkreises Günzburg

Josef Brandner ( Freie Wähler) blickte in seiner Stellungnahme auf die vergangenen Jahre zurück und belegte die Attraktivität des Landkreises Günzburg mit zwei Prozent-Zahlen. Zwischen 2012 und 2018 sei die Bevölkerung um 4,7 Prozent gewachsen und steuert in diesem Jahr vermutlich auf 128000 Einwohner zu, wie er sagte. Die Steigerung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten fällt noch höher aus – von 48717 Ende des Jahres 2012 auf 53855 Mitte des vergangenen Jahres. Das entspricht einem Zuwachs von 10,5 Prozent, zitierte er aus dem Arbeitsmarktreport der Bundesagentur für Arbeit.

Aber – für diese Menschen müsse adäquater Wohnraum geschaffen werden. Das sei auch eine Aufgabenstellung für den Landkreis.

Weitere finanzielle Belastungen

Herbert Blaschke, Fraktionschef der FDP, sieht eine weitere finanzielle Belastung in den nächsten Jahren auf den Kreis zukommen – und das sei die Sanierung der Altdeponien. Insgesamt aber steht „unser Landkreis recht gut da“, sagte der CSU-Fraktionsvorsitzende Hans Reichhart, was sein Pendant in der Grünen-Fraktion bestätigte: „Man kann schon sagen, uns geht es gut“, so Harald Lenz, der einen weiteren Klimaschutzbeauftragten forderte.

168,5 Millionen Euro beträgt 2020 das Haushaltsvolumen – und da sind die Eigenbetriebe – die vier Seniorenheime und die Kreisabfallwirtschaft – eingerechnet. Die Summe lag während der Flüchtlingskrise höher, sagte Kreiskämmerer Gernot Korz gegenüber unserer Zeitung. „Das hat sich wieder eingependelt.“

Mosaiksteine einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung

Auch wenn der Hebesatz stabil geblieben ist: Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden führen heuer mehr Geld als im Vorjahr an den Landkreis ab, weil ihre Umlagekraft stärker ist – ein Zeichen dafür, dass im Jahr 2018 (das ist die Berechnungsgrundlage) die wirtschaftliche Entwicklung sehr positiv verlief. Neben der Zunahme der Gewerbesteuer hat die niedrige Arbeitslosigkeit dazu beigetragen, dass auch mehr Einkommensteuer eingenommen werden konnte. Der Anteil an der Umsatzsteuer ist ebenfalls gestiegen.

Die zehn größten Einzelinvestitionen des Kreises Günzburg 1 / 2 Zurück Vorwärts Das sind die zehn größten Einzelinvestitionen des Landkreises Günzburg im Jahr 2020. Für die Schulbau- und -sanierungsmaßnahmen sind jeweils Teilansätze eingeplant. Günzburg Erweiterung und Generalsanierung Dossenberger-Gymnasium: 5,7 Millionen Euro; Krumbach Generalsanierung Simpert-Kraemer-Gymnasium: 2,5 Millionen Euro; Krumbach Neubau Fachoberschule/Berufsoberschule: 1,25 Millionen Euro; Landkreis Ausstattung Schulen: 1,1 Millionen Euro;

Thannhausen Planung Generalsanierung Christoph-von-Schmid-Realschule: 1 Million Euro; Günzburg Flachdachsanierung Dominikus-Zimmermann-Realschule: 800.000 Euro; Günzburg-Wasserburg Ortsdurchfahrt und Querungshilfe Kreisstraße GZ 18: 485.000 Euro; Günzburg Investitionskostenzuschuss Teilsanierung Rebay-Halle: 435.000 Euro; Günzburg Hardware und Geschäftsausstattung Kreisverwaltung: 428.000 Euro; Wasserburg/Bubesheim Deckenverstärkung Kreisstraße GZ 4: 200.000 Euro. (ioa) (Quelle: Landratsamt Günzburg)

Um 1,4 Millionen Euro wachsen die Personalkosten der Kreisverwaltung. Neben den tariflichen Steigerungen liegt das auch am Stellenplan, der um 16 Plätze (von 390 auf 406) ausgeweitet wird. Begründet wird dies mit zusätzlichen Aufgaben – etwa im Staatlichen Bauamt, Jugendamt, in der Kämmerei, der EDV und im Jobcenter.

Nur scheinbar eine "Delle"

Investiert werden 15,5 Millionen Euro. Die scheinbare „Delle“ wird relativiert durch den Umstand, dass Haushaltsreste des Vorjahres ebenfalls eingesetzt werden können – laut Korz in einer Größenordnung von 15 Millionen Euro. Einige Baumaßnahmen sind nicht so vorangekommen wie gedacht.

Landrat Hubert Hafner ( CSU) war mit dem Vorgetragenen auch deshalb zufrieden, weil die Fachbereiche und die Einrichtung des Landratsamtes ausreichende Budgets hätten, um ihre gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen. Außerdem seien Investitionen aus eigener Kraft möglich. „Der Ausgang ist der Prüfstein aller Taten“, leitete er seine Betrachtung ein – wohl wissend, dass dies seine letzte Haushaltssitzung als Günzburger Landrat sein würde.

Und das sind die Kennzahlen des Kreishaushalts 2020:

Einwohner: 126.678 (Stand: 30. Juni 2019; gestiegen gegenüber dem Vorjahr),

Umlagekraft: 156,3 Millionen Euro (+ 19,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr),

Kreisumlage: 69,2 Millionen Euro (gestiegen gegenüber dem Vorjahr),

Schlüsselzuweisungen: 19,9 Millionen Euro (gefallen gegenüber dem Vorjahr),

Soziale Sicherung: 35,8 Millionen Euro (gefallen gegenüber dem Vorjahr),

Pro-Kopf-Verschuldung: 45 Euro (gefallen gegenüber dem Vorjahr),

Bezirksumlage: 35,0 Millionen Euro (gestiegen gegenüber dem Vorjahr),

Personalkosten: 24,5 Millionen Euro (gestiegen gegenüber dem Vorjahr),

Investitionen: 15,5 Millionen Euro (gefallen gegenüber dem Vorjahr),

Kreditaufnahme: 0 Euro (gleich wie im Vorjahr),

Schuldenstand: 5,8 Millionen Euro (gefallen gegenüber dem Vorjahr).





Themen folgen