15 Mal die Traumnote 1,0: Berufsschulen verabschieden Absolventen

336 Schülerinnen und Schüler aus 17 Ausbildungsberufen wurden an den staatlichen Berufsschulen des Landkreises Günzburg verabschiedet. Die Besten wurden ausgezeichnet.

Derzeit besuchen etwa 1900 Schüler die staatlichen Berufsschulen in Günzburg und Krumbach. 336 Auszubildende in insgesamt 17 Berufen (davon 187 in Günzburg, 106 in Krumbach und an den 43 Berufsfachschulen) der Berufsschule haben ihre Berufsabschluss-Prüfung in den Berufen der Kraftfahrzeug-, Metall- und Bautechnik sowie des Berufsfelds Wirtschaft und Verwaltung abgelegt. An den Berufsfachschulen waren es 43 Prüflinge in den Bereichen Ernährung und Versorgung (8), Kinderpflege (20) und Sozialpflege (15).

104 Schülerinnen und Schülern (64 GZ und 40 Kru) wurde auch der „Mittlere Schulabschluss“ verliehen. Hierzu sind ein mindestens befriedigender Notendurchschnitt und der Nachweis von einem fünfjährigen erfolgreichen Englischunterricht nachzuweisen.

14 Asylbewerber und Geflüchtete werden ebenso in die Berufswelt entlassen.

Das sind die Berufsbesten an der Berufsschule in Günzburg. Foto: Stefan Behnke/Berufsschule

Die besten Absolventen des Landkreises Günzburg wurden geehrt

Von 24 der besten Absolventen erhielten 15 die Bestnote 1,0 im Abschlusszeugnis. Die Preisvergabe wird neben der Regierung von Schwaben von der Sparkasse Günzburg/Krumbach und dem Kreisverband der Volks-/Raiffeisenbanken Günzburg unterstützt.

Staatspreise für die Schulbesten durch die Regierung von Schwaben

Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen: Madlena Kienle (1,0. PAS Dr. Hammerl GmbH & Co.KG Nördlingen)

Das sind die besten Absolventen der Berufsschulen in Krumbach. Foto: Elisabeth Pickard/berufsschule

Schulpreise für die Berufsbesten der Berufsschule

Sport- und Fitnesskaufmann/-frau: Sven Stracke (DS Fitness GmbH FitFun Factory Memmingen ) und Leonie Epple (XDreamFit Immenstadt)

(DS Fitness GmbH FitFun Factory ) und (XDreamFit Immenstadt) Industriekaufmann/-frau: Selina Rösch (Alko Maschinenfabrik Kötz) und Benedikt Kautter (HD Wahl GmbH Jettingen-Scheppach)

Maurer: Manuel Heinz (Wöhr GmbH Bauunternehmen Buch)

Bankkaufmann/-frau: Sandra Hoffmann (Raiffeisenbank Aschberg eG)

Industriemechaniker/-in: Kathrin Hörmann (Alko Maschinenfabrik Kötz)

Kaufmann/-frau für Büromanagement: Julia Cmok (Zimmermann E. Fleischwerke GmbH & Co.KG Thannhausen), Johanna Zecha (Kling Consult GmbH Krumbach), Fabienne Eichinger (Cancom GmbH Jettingen-Scheppach),

Kaufmann/-frau im Einzelhandel: Edward Supes (Hackenberg Männermode Burgau)

Verkäufer/-in: Sophia Müller (V-Markt Ichenhausen)

Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen: Anna Frey (AWO Fachklinik Legau), Julia Bertram (Kreiskliniken Günzburg-Krumbach), Mirjam Keller (Bezirkskrankenhaus Günzburg), Ronja Knittel (Medaktiv Reha GmbH Augsburg) und Miriam Niederhofer (Miriam Niederhofer).

KFZ-Mechatroniker: Dominik Lulic (Autohaus Zanker GmbH & Co. KG Günzburg)

Veranstaltungskaufmann/-frau: Anna Elisa Posch (Forum Verlag Herkert GmbH Merching) und Nicola Krahl (Yezzt Veranstaltungs GmbH & Co.KG Augsburg)

Friseur/-in: Dominica Pohl (F.A.M. Friseur and More Neu-Ulm) und Jonas Lang (Lang Ihr Friseur Günzburg)

Schulpreis für die Berufsbeste der Berufsfachschule

BFS für Kinderpflege: Julia Walz, staatlich geprüfte Kinderpflegerin. (AZ)