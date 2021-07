Landkreis Günzburg

12:30 Uhr

Der Landkreis Günzburg wird bunter - auch entlang der Straßen

Plus Ausgleichs- und Straßenbegleitflächen erfahren eine immer größere Aufwertung im Landkreis Günzburg. Warum Landwirte und eine alte Rinderrasse eine Rolle spielen.

Von Peter Wieser

Leuchtendes Blau, knalliges Gelb und sattes Rot: Straßenränder und Böschungen sind in den vergangenen Jahren immer bunter geworden. Wo früher gemulcht wurde, sind inzwischen Blumenwiesen mit einer Vielfalt an Pflanzen und Kräutern entstanden. Wie kommt es zu dieser Entwicklung und was bedeutet sie für Tiere und Pflanzen im Landkreis Günzburg?

