Landkreis Günzburg

18:24 Uhr

Stromnetz-Spezialisten aus der Region helfen in der Katastrophe

"So stelle ich mir ein Kriegsgebiet vor", sagt Stefan Höfer aus Königsbrunn, der in Altenahr im Einsatz ist.

Plus Von Burgau aus ist es am Dienstag für zwölf Männer und eine Frau der LVN ins Flutgebiet im Westen Deutschlands gegangen. Was die Freiwilligen dort erleben und wie sie unterstützen.

Von Till Hofmann

Stefan Höfer wusste, dass hier seit über einer Woche die Welt nicht mehr in Ordnung ist. Aber als er am Dienstag oben auf der Bundesstraße 267 unterwegs war, da schien es zumindest so. Das änderte sich Minuten später. Dann mussten er und seine Kollegen im Kleintransporter anhalten, nachdem sie abgebogen waren und hinunter in das eng eingeschnittene Ahrtal fuhren. Eine Polizeisperre war auf dem Weg zum Ziel aufgebaut. Ohne guten Grund ging es nicht weiter. Stefan Höfer aus Königsbrunn (Landkreis Augsburg) hatte diesen guten Grund. Er, elf weitere Helfer und eine Helferin waren gekommen, um nach der Flutkatastrophe die Menschen zu unterstützen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen