Leipheim

vor 16 Min.

Polizeiaktion auf A8: Beamte stellen viele Verstöße bei Schwertransport fest

Die europaweite Schwerverkehrskontrolle "Truck & Bus" der Polizei fand im Präsidium Schwaben Süd/West in Leipheim statt. Auf der Tank- und Rastanlage an der A8 kontrollierten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Neu-Ulm mit Unterstützung von anderen Dienststellen den Güterverkehr auf der Autobahn.

Plus "Truck & Bus" nennt sich die europaweite Polizeiaktion, bei der am Mittwoch der Güter- und Busverkehr kontrolliert wurde. Auch in Leipheim gab es viele Verstöße.

Von Bernhard Weizenegger

Jeden Tag sind Tausende Lastwagen und viele Reisebusse auf den Autobahnen unterwegs. Mit dem zunehmenden Onlinehandel steigt auch das Volumen des Güterverkehrs an. Der Zeitdruck für die Lastwagenfahrer ist enorm, weshalb es genaue Regelungen gibt, wie schnell und wie lange die Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sein dürfen. In einer europaweit abgestimmten Aktion kontrollierten Polizeibeamte am Mittwoch 24 Stunden lang verstärkt den Schwerverkehr als Beitrag zur Verkehrssicherheit. Auch in Leipheim fand eine Schwerpunktkontrolle statt.

