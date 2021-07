Leipheim

vor 21 Min.

So präsentiert sich Munk an seinem neuen Standort in Leipheim

Plus Warum sich die Firma Günzburger Steigtechnik auf dem Areal Pro in Leipheim ansiedelt. Und: Was Rettungstechnik eigentlich ist und wer sie nutzt.

Von Julia Greif

In der zwölf Meter hohen Halle liegen alt und neu nah beieinander: Im Showroom steht in einer Ecke die erste knallrote Drehleiter, die die Firma gebaut und von der Feuerwehr Wittislingen zurückgekauft hat. Ein paar Meter weiter zeigt Geschäftsführer Ferdinand Munk dann stolz die neueren Modelle: Werkzeugkästen, die in silbernen Koffern von rotem Licht angestrahlt werden. "Das sind die Exponate, bei denen man sich ausprobieren kann." Der Showroom soll auch eine Denkfabrik sein. Hier in Leipheim hat die Günzburger Steigtechnik als Teil der Munk-Gruppe den neuen Standort für den Geschäftsbereich Rettungstechnik angesiedelt. Die Geschäftsführer verraten, warum die Wahl auf Leipheim gefallen ist und was bei ihren Produkten wichtig ist.

