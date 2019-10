18:00 Uhr

Mehrere Drogendeals: 35-Jähriger ohne Vorstrafe soll direkt ins Gefängnis

Ein 35-Jähriger hat Haschisch und Kokain an mehrere Abnehmer im Kreis Günzburg verkauft. Davon ist die Justiz überzeugt. Er schweigt vor Gericht. Seine Abnehmer können das nicht.

Von Alexander Sing

Wenn jemand Drogen kaufen möchte, dann bestellt er bei seinem Dealer in der Regel nicht „20 Gramm Haschisch“ oder „fünf Gramm Kokain“. Es werden Codewörter benutzt, die theoretisch auch etwas anderes bedeuten könnten. Natürlich kennt auch die Polizei diese szenetypische Sprache. Vor Gericht kann die Verklausulierung von Drogenbestellungen trotzdem wichtig werden.

So wie in einem Fall, der am Dienstag am Amtsgericht Günzburg verhandelt wurde. Angeklagt war ein 35-Jähriger aus dem Landkreis Dillingen. Er soll, so die Anklage, in neun Fällen Rauschgift an mehrere Abnehmer im Landkreis Günzburg verkauft haben. Insgesamt soll der Mann zwischen September 2017 und August 2018 rund 200 Gramm Haschisch und etwa 40 Gramm Kokain verkauft und damit mehr als 3500 Euro verdient haben. Das Gesetz sieht für das unerlaubte Handeltreiben mit Betäubungsmitteln eine Haftstrafe von nicht unter einem Jahr vor.

Auf die Schliche kam die Polizei dem Mann durch Zufall. So berichtet es vor Gericht einer der Ermittler. Vor zwei Jahren wurde in einer Wohnanlage in Leipheim zwischen Mülltonnen eine herrenlose Tasche gefunden, in der sich mehrere Hundert Gramm Marihuana, 200 Gramm Haschisch und 80 Gramm Kokain befanden. Ein DNA-Treffer führte zu einem einschlägig vorbestraften Mann, der im April 2018 verhaftet wurde und mittlerweile verurteilt ist. Bei der Auswertung seines Handys stießen die Rauschgiftfahnder der Kriminalpolizei Neu-Ulm auch auf den Mann aus dem Landkreis Dillingen.

Bei der Hausdurchsuchung fand die Polizei keine Drogen

Außer einem verbotenen Butterfly-Messer wurde bei einer Hausdurchsuchung aber nichts gefunden. Von Drogen keine Spur. Im beschlagnahmten Handy des Mannes fanden die Ermittler allerdings mehrere verdächtige Chatverläufe, auf die sich nun vor Gericht die Anklage stützt.

Schnell wird klar: Der Angeklagte wird nicht zur Aufklärung beitragen. Er schweigt den ganzen Prozess über beharrlich zu den Vorwürfen. Er muss sich laut Gesetz nicht selbst belasten. Seine Abnehmer können das nicht. Weil sie bereits rechtskräftig verurteilt wurden, sind sie verpflichtet, wahrheitsgemäß auszusagen. Trotzdem geben sie sich im Zeugenstand äußerst schmallippig.

Obwohl ihnen Richter Walter Henle die Chatprotokolle vorliest, können sie scheinbar wenig damit anfangen. Von „zwei Pack Holzschrauben“ ist da etwa die Rede, die der Angeklagte besorgen soll. Oder einem „Karton Milka“. Henle ist sich sicher: Damit ist Haschisch gemeint. Der Zeuge beharrt jedoch darauf, Schrauben und Schokolade geordert zu haben. Nur die 100 Gramm, für deren Kauf er bereits rechtskräftig verurteilt wurde, gibt er zu.

Ein Zeuge wird aus der JVA Kempten ins Gericht gebracht

Ein Arbeitskollege des Angeklagten geht einen anderen Weg. Er verwendet Fachbegriffe aus dem Umfeld der gemeinsamen Arbeit und besteht darauf, dass die Chats mit dem 35-Jährigen rein beruflicher Natur gewesen seien. Da er in einem vorangegangenen Verfahren von dem Vorwurf freigesprochen worden war, kann das Gericht nicht mehr tun, als auf die rechtlichen Konsequenzen einer Falschaussage zu verweisen. Die Staatsanwaltschaft werde die Aussagen prüfen, so Henle zu dem Zeugen.

Sogar der Besitzer der mysteriösen Tasche in Leipheim wird von zwei Polizisten aus der Justizvollzugsanstalt Kempten ins Gericht gebracht. Er soll aus der Untersuchungshaft in Kaisheim heraus über eine Mittelsfrau Geschäfte mit dem Angeklagten gemacht haben. Doch der mehrfach vorbestrafte Drogendealer gibt sich so ahnungslos, dass Richter Henle ihm sogar mit Beugehaft droht. „Für so dumm lasse ich mich nicht verkaufen“, poltert der Amtsgerichtsdirektor. Schließlich räumt der Mann den Kontakt ein, auch wenn der Verteidiger des Angeklagten das schwammige Eingeständnis später als nicht ausreichend bewertet.

Keine Bewährung für den Angeklagten

Letztlich sieht die Staatsanwaltschaft drei der neun angeklagten Geschäfte als erwiesen an: jene nämlich, für die die Abnehmer bereits rechtskräftig verurteilt wurden. Die Staatsanwältin fordert eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren ohne Bewährung. Die Verteidigung hält ein Jahr und sechs Monate für ausreichend. Außerdem solle der bisher nicht vorbestrafte Angeklagte noch mit einer Bewährung davonkommen.

Das Schöffengericht lässt sich aber nicht überzeugen und folgt der Forderung der Staatsanwaltschaft. „Für eine Bewährungsstrafe ist eine positive Sozialprognose nötig“, erklärt Richter Henle. „Wie sollen wir uns davon überzeugen können, dass Sie sich für eine Bewährung eignen, wenn Sie hier kein Wort sagen?“ Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

