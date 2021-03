vor 3 Min.

Misslungenes Überholmanöver auf der B16 im Kreis Günzburg führt zu Unfall

Eine Frau fährt auf der B16 in Richtung Günzburg an einer langsamen Autokolonne vorbei, dann schert ein Lastwagen aus. Das ist nicht der einzige Unfall im Landkreis.

Einige Unfälle haben sich in den vergangenen Tagen im Landkreis Günzburg ereignet – es entstand mitunter hoher finanzieller Schaden.

Am Samstagmorgen hat sich auf der B16 auf der Strecke von Gundelfingen nach Günzburg während eines Überholvorgangs ein Unfall ereignet. Eine 46-jährige wollte nach Angabe der Polizei eine langsame Kolonne von Fahrzeugen überholen, an deren Spitze sich ein Traktor befand, gefolgt von einem Lastwagen und mehreren Autos. Die Gegenspur war frei und die Frau setzte zum Überholvorgang an. Nachdem sie bereits an mehreren Autos vorbeigefahren war, scherte der Lastwagen ebenfalls auf die Gegenfahrbahn aus, um den Traktor zu überholen. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte das Heck des Lastwagens. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von etwa 7500 Euro. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt.

Ebenfalls auf der B16 ereignete sich ein weiterer Unfall. Auf der Auffahrt in Günzburg auf die A8 in Fahrtrichtung München stand ein 33-Jähriger mit seinem Wagen an der roten Ampel. Eine 32-jährige Autofahrerin übersah diesen und fuhr ihm hinten auf. Hierbei entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Radfahrerin ist auf Gehweg unterwegs, eine Autofahrerin bemerkt die 37-Jährige nicht

Der dritte Unfall in Günzburg ereignete sich am Freitag gegen 12.50 Uhr. Eine 37-jährige Fahrradfahrerin benutzte laut Polizei in der Heidenheimer Straße verbotswidrig den Gehweg. Eine 72-jährige Autofahrerin kam aus der Zankerstraße und wollte auf die Heidenheimer Straße einbiegen. Diese rechnete nach Angaben der Polizei nicht mit der auf der falschen Straßenseite und verbotswidrig auf dem Gehweg fahrenden Radfahrerin, die die Zankerstraße vor dem Wagen überqueren wollte. Das Auto fuhr an und touchierte das Rad am Vorderreifen, woraufhin die Fahrradfahrerin stürzte und sich am rechten Fuß verletzte.

Ebenfalls leichte Verletzungen zog sich ein 34-jähriger Autofahrer aus dem nördlichen Landkreis Günzburg bei einem Unfall am Freitagabend auf der A7 zu. Nachdem der Mann mit seinem Auto über die Anschlussstelle Vöhringen auf die Autobahn aufgefahren war, wechselte er nach Angaben der Polizei von der Einfädelungsspur direkt weiter auf den linken Fahrstreifen, um einen vorrausfahrenden Lastwagen zu überholen. Dadurch übersah er einen von hinten sich mit hoher Geschwindigkeit annähernden Wagen, welcher mit einer schweizerischen Familie besetzt war. Deren Fahrer konnte einen Auffahrunfall nicht mehr vermeiden. Die Fahrbahn war nach dem Unfall teilweise blockiert. Da es bei einem der beiden Autos nach dem Unfall zur Rauchentwicklung kam, wurden zudem mehrere örtliche Feuerwehren alarmiert. Den Gesamtschaden beziffert die Autobahnpolizei Günzburg laut ersten Einschätzungen auf etwa 12.000 Euro. Da beim Auffahren auf die Autobahn dem Verkehr auf der durchgehenden Fahrbahn die Vorfahrt einzuräumen ist, wurden Ermittlungen gegen den Unfallverursacher aufgenommen. (zg)

