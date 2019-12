20.12.2019

Polizei sucht gestürzten Rollerfahrer

Das Fahrzeug beschädigte bei Kötz ein entgegenkommendes Auto. Hoher Schaden bei Unfall in Burtenbach

Es ist ein skurriler Fall, den die Günzburger Polizei derzeit bearbeitet. Sie ist auf der Suche nach einem Rollerfahrer, der am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr auf der B16 zwischen Kötz und Günzburg gestürzt ist.

Laut Polizei kam der Unbekannte einer 24-jährigen Autofahrerin zwischen Kötz und Günzburg entgegen. Etwa 500 Meter nach Kötz stürzte der Fahrer des Motorrollers aus bisher ungeklärten Gründen. Der Zweiradfahrer blieb zunächst auf der Fahrbahn liegen. Sein Fahrzeug schlitterte noch in den Wagen der 24-Jährigen. Nachdem mehrere andere Verkehrsteilnehmer an der Unfallstelle anhielten und dem Rollerfahrer halfen, stieg dieser auf seinen Motorroller und fuhr von der Unfallstelle davon. Ob der Unbekannte verletzt wurde, ist unbekannt. Am Wagen der 24-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 zu melden.

In der Günzburger Schlachthausstraße wurde am Dienstag gegen 18.30 Uhr die Wohnzimmerscheibe eines Wohnhauses eingeschlagen. Der Anwohner beobachtete, wie der Täter flüchtete. Daraufhin nahm der Schwager des Mannes die Verfolgung auf und holte den Beschuldigten auch ein. Er hielt ihn fest, bis die Polizeistreife eintraf und die Personalien des 21-jährigen Tatverdächtigen feststellen konnte.

Ein Unbekannter ist zwischen dem 15. und 18. Dezember in das Jugendzentrum in Offingen eingebrochen. Der Täter warf nach Angaben der Polizei ein Fenster an der Nordseite des Gebäudes mit einem Pflasterstein ein und stieg dann durch das Fenster. Es wurde nichts gestohlen, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 zu melden.

Ein Unfall mit hohem Schaden ist am Mittwochmorgen in Burtenbach passiert. Ein 51-jähriger Autofahrer, der laut Polizei gegen 7.15 Uhr auf der Kreisstraße von Dinkelscherben in Richtung Burtenbach unterwegs war, übersah beim Einbiegen in die Staatsstraße ein vorfahrtsberechtigtes, von links kommendes Fahrzeug, das von einer 23-Jährigen gefahren wurde. Durch die Kollision der beiden Wagen im Einmündungsbereich entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 25000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (zg)

