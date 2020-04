20:00 Uhr

So läuft es nach der Wiedereröffnung in den Baumärkten

Plus Das Geschäft läuft, aber der große Kundenandrang bleibt aus. Das liegt vermutlich auch an den neuen Spielregeln. Filialleiter sehen keinen Grund zum Jammern

Von Jan Kubica

Für die vielen Heimwerker in der Region scheint das Schlimmste überstanden. Wochenlang gab’s keinen Ersatz für die kaputte Bohrmaschine, keine Fliesen für die Badrenovierung, keine Pflanzenerde für den Kleingarten. Nun sind Bau- und Gartenmärkte in Bayern wieder geöffnet. Und die Kunden kommen. So zahlreich immerhin, dass sie an diesem Dienstagnachmittag phasenweise ein paar Minuten warten müssen, ehe sie die Obi-Filiale in Jettingen-Scheppach betreten dürfen. Was nun freilich nicht bedeutet, dass der Laden proppenvoll wäre. Nein, es liegt an den neuen Spielregeln in diesen Tagen der Corona-Krise: Lediglich 60 Einkaufswagen hat Marktleiter Rudolf Nerdinger bereitstellen lassen. Ohne Wagen kommt kein Kunde ins Geschäft. Rechnerisch ergeben sich dann für jeden Käufer etwa 40 Quadratmeter Platz. Das Abstandsgebot ist dem Sinn nach erfüllt.

Nerdinger hat noch mehr getan, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten. An seine Mitarbeiter hat er Masken verteilt, die Gänge zwischen den Regalen wurden in Einbahnstraßen verwandelt, an den Kassen ist jetzt ein Plexiglas-Schutz installiert. „Das haben wir im Baumarkt vorrätig“, berichtet der Chef mit schmunzelnder Miene. Ein Drittel des normalen April-Umsatzes fehlt Überhaupt wirkt Nerdinger nach vier Wochen Zwangsschließung erstaunlich gelassen. Klar betont er: „Uns fehlt ein Drittel des normalen April-Umsatzes, vielleicht sogar mehr. Den werden wir auch nicht mehr reinholen.“ Aber er weiß ebenfalls: „Das ist ein blaues Auge. Andere Branchen, die Gastronomie und den Tourismus zum Beispiel, hat’s viel schlimmer erwischt.“ Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Ganz ähnliche Lagebeschreibungen geben die Filialleiter der anderen Baumärkte im Landkreis Günzburg. Am Montag seien mehr Kunden da gewesen als sonst, von Massenandrang könne aber keine Rede sein, schildern sie. Die Baumärkte in der Region 1 / 3 Zurück Vorwärts Raiss Baustoffe und Natursteine Der Hauptsitz des 1957 gegründeten und auf den Großhandel mit Baustoffen spezialisierten Unternehmens befindet sich in Thannhausen. Heute arbeiten an diesem Standort etwa 70 Personen; in der Unternehmensgruppe sind es insgesamt 280 in 15 Niederlassungen.

Obi Group Holding Die momentan in elf europäischen Ländern tätige Baumarkt-Kette mit Hauptsitz in Wermelskirchen wurde 1970 gegründet. In Deutschland ist Obi Marktführer mit mehr als 350 Filialen und etwa 23 000 Mitarbeitern (Europa: gut 48 000 Arbeitnehmer in ungefähr 670 Niederlassungen).



BayWa AG Der weltweit tätige Konzern mit Mutterhaus in München hat seine Wurzeln im genossenschaftlichen Landhandel. An über 500 Standorten in gut 40 Ländern arbeiten 19 000 Beschäftigte. Das Unternehmen unterhält 53 Bau- und Gartenmärkte mit 2000 Mitarbeitern; in Günzburg sind 22 Personen beschäftigt. (ica)

Thorsten Steigerwald, Leiter des Baywa-Markts in Günzburg, lässt maximal 49 Personen gleichzeitig und ausschließlich mit Einkaufswagen ins Geschäft. Wartezeiten habe es nicht gegeben; „die Kunden haben uns nicht gerade überfallen“. Aufgefallen ist ihm allerdings, dass etwa 40 Prozent aller Besucher das Mundschutz-Gebot befolgen. Bei der Firma Baustoffe Raiss sind die Mitarbeiter voll beschäftigt Die Gesamtlage seines Bau- und Gartenmarkts beurteilt Steigerwald optimistisch. „Wir hatten jetzt vier Wochen geschlossen, das ist schon ein massiver Umsatz-Einbruch. Aber wir sind guter Dinge, dass wir das bis Ende des Jahres wieder einholen können.“ Für die Firma Baustoffe Raiss sagt Niederlassungsleiter David Büchele am Stammsitz in Thannhausen gar: „An uns ist die Krise bisher vorüber gegangen.“ Als Fachhandel habe man wesentlich stärker als der klassische Baumarkt mit Unternehmen aus der Baubranche zu tun. Ungefähr 80 Prozent des Umsatzes würden in diesem Bereich erzielt, und der sei corona-mäßig weitgehend außen vor. Kurz: „Wir sind voll beschäftigt.“ Selbst in Hinsicht auf die verbleibenden 20 Prozent Privatanteil kann Büchele nicht klagen. Alle Kunden hätten ihre Waren bekommen, aufgrund der besonderen Umstände eben über ein Ausgabefenster. Leute halten sich mit Renovierungsarbeiten zurück Überstanden allerdings sei die Angelegenheit auch aus Sicht seiner Firma nicht, betont Büchele. Er hält es für wahrscheinlich, dass zeitversetzt „die Investitionsfähigkeit und -tätigkeit im privaten wie im öffentlichen Bereich zurückgeht.“ So dürften sich viele, die derzeit ernsthaft zu Schaden kommen, in naher Zukunft mit Renovierungsarbeiten zurückhalten, mutmaßt der Raiss-Niederlassungschef. „Aber auch das sehen wir gelassen – da muss man sich halt neu sortieren.“

