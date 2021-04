Von Museum bis Archiv: Burgaus Kulturbereich ist jetzt neu aufgestellt

Plus Ein neuer Museumsleiter, eine neue Archivarin, eine neue Vize-Chefin des Kulturamts: In Burgau gibt es einige Veränderungen. Hier erzählen sie, wofür sie zuständig sind und was sie planen.

Schon vor der Kommunalwahl im März vergangenen Jahres war klar gewesen, dass man sich in Burgau jemand Neues für Stadtmuseum und Archiv suchen muss. Denn Martina Wenni-Auinger, die gegen Amtsinhaber Konrad Barm antrat und schließlich Zweite Bürgermeisterin für die SPD wurde, hatte angekündigt, bei der Stadt zu kündigen. Zu Gründen wollte sie nichts sagen, einen Zusammenhang mit der Kommunalwahl gebe es aber nicht. Sie wollte ohnehin ihre Stelle als Lehrerin am Maria-Ward-Gymnasium Günzburg aufstocken. Und somit stand fest, dass die bisherige Leiterin von Museum und Archiv die Aufgaben abgeben wird. Inzwischen sind sie neu verteilt worden.

Dr. Philipp Lintner kümmert sich mit einer halben Stelle um das Museum, es untersteht grundsätzlich wieder dem Kulturamt. Der 34-Jährige ist promovierter Historiker und war unter anderem für das Staatsarchiv und das Jüdische Museum in Augsburg tätig. Mit ebenfalls einer halben Stelle ist der Burgauer übrigens für das Archiv der Stadt Geislingen an der Steige tätig. Zu seinen Schwerpunkten wird es erst einmal gehören, die 2007 eröffnete Dauerausstellung im Museum zu überarbeiten und zu aktualisieren. Das Depot ist mit Gegenständen gut gefüllt, der ein oder andere soll künftig integriert werden. Auch für Schulklassen muss er neue Programme konzipieren, die sich mehr daran orientieren, wie man jungen Leuten heutzutage Wissen vermittelt. Bei Sonderausstellungen wird es erst einmal vorwiegend um Kunst gehen: So sind Werke von Otto Neubrand angekauft worden, der in den 40er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts in der Stadt lebte und von dort aus Landschaften malte.

"Der besondere Duft der Geschichte" im Burgauer Stadtarchiv

Vanessa Gürth arbeitete bislang im Kulturamt und kümmert sich jetzt in Teilzeit um das städtische Archiv, das übrigens dem Hauptamt angegliedert ist. Die 40-Jährige Verlagskauffrau hat Verlags- und Buchwissenschaften studiert und freut sich, nun wieder mehr mit diesem Bereich zu tun zu haben. Sie mag den „besonderen Duft der Geschichte“, wie es ihn in Archiven mit seinen vielen historischen Dokumenten gibt, sagt die gebürtige Augsburgerin, die seit sechs Jahren mit ihrer Familie in Burgau lebt.

Neue Vize-Chefin des Burgauer Kulturamts mag Schloss und Altstadt besonders gern

Lena Bergbreiter ist die neue stellvertretende Leiterin des Kulturamts. Weil die bisherige Stelleninhaberin Katja Maier für sich entschieden hat, dass die vielen Aufgaben und die Position bei einer halben Stelle mit der Familie nur schwer zu vereinbaren sind und ohne die Vize-Funktion weiter im Kulturamt arbeitet, folgt sie nach. Die 25-jährige Bergbreiter ist Veranstaltungskauffrau und kommt aus Peterswörth, zuvor hat sie unter anderem im Kloster Roggenburg gearbeitet. Sie hat eine volle Stelle. Vor allem das Schloss und die Altstadt gefallen ihr in Burgau besonders gut, sie kümmert sich hauptsächlich um die Veranstaltungen in der Kapuziner-Halle, die Vereine, den Fasching, das Historische Fest und den Tourismus. Maier ist für Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit, den Kindermai, die Ferienbetreuung, das Veranstaltungsmarketing und den Kundenkontakt im Amt zuständig.

Stefan Siemons würde sich als Leiter des Kulturamts zwar freuen, wenn angesichts der Vielzahl an Aufgaben diese halbe Stelle in seinem Ressort geblieben wäre, doch Susanne Abold kümmert sich nun um die Kindergartenverwaltung. Somit bleibt es bei der bisherigen Stellenzahl, wenngleich auch der Kommunale Prüfungsverband bestätige, dass man an der Grenze der Leistungsfähigkeit sei – über die Jahre habe man immer mehr Tätigkeiten übertragen bekommen.

Burgau will mehr Veranstaltungen für Jugendliche bieten

Wie es kulturell in Burgau weitergeht, müsse man abwarten, angesichts der angespannten Haushaltslage würden schließlich alle Ausgaben überprüft. Wenngleich auch in den Vorjahren immer geschaut worden sei, wo man sparen kann. Er wäre schon froh, wenn das Veranstaltungsprogramm – nach der Pandemie – wieder an die Vorjahre anknüpfen kann. Man werde jedenfalls versuchen, Vorschläge aus dem Kulturausschuss umzusetzen, mehr für Jugendliche zu bieten.

Ramona Nahirni-Vogg (Grüne) habe dazu schon einige Vorschläge unterbreitet. Das werde eine der Aufgaben für seine neue Stellvertreterin sein. Ansonsten versuche man, den Generationenpark beim Kreisaltenheim wieder stärker zu bespielen. Momentan sei man aber damit beschäftigt, Veranstaltungen zu verlegen. Der Kontakt mit den Agenturen dabei sei gut, die Künstler seien froh, dass man geplante Auftritte nicht gleich ganz absagt.

Wie geht es mit dem Burgauer Schloss weiter?

Auch wie es mit dem Schloss weitergeht, hänge von der finanziellen Situation Burgaus ab, über die Weiterentwicklung war in den Vorjahren schon bei guter Kassenlage bekanntlich ohne greifbares Ergebnis diskutiert worden. Durch eine dauerhafte Beleuchtung werde es jedenfalls erst einmal nicht ins rechte Licht gerückt, sondern nur bei besonderen Veranstaltungen illuminiert. Auch hier geht es ums Geld, die bisherige Technik sei veraltet und viel zu teuer – und den Umweltgedanken, Stichwort Lichtverschmutzung. Das letzte Wort habe aber auch dabei natürlich immer der Stadtrat.

