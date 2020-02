Wahlplakate aufhängen: Was dürfen Parteien und was nicht?

Plus Was Parteien beachten müssen, wenn sie für sich werben wollen. Wo Plakate gebrannt haben. Und warum die Stadt Günzburg nun tätig wird.

In knapp einem Monat ist das meiste vorbei. Nur an den Orten, an denen keiner der Bewerber für das Amt des Bürgermeisters oder des Landrats die absolute Mehrheit erringen kann, kommt es zwei Wochen nach dem eigentlichen Wahltermin, am 29. März, zu einer Stichwahl der beiden stimmenstärksten Kandidaten.

Schon jetzt sind die bevorstehenden Kommunalwahlen im Landkreis Günzburg unübersehbar, wie die vielen Plakate an den Straßen, auf eigens zugewiesenen Flächen und an Plakattafeln beweisen. Fast auf den Tag genau vor sieben Jahren hat sich das Innenministerium mit „Werbung auf öffentlichen Straßen aus Anlass von allgemeinen Wahlen“ beschäftigt und den Parteien und politischen Gruppierungen in einer Bekanntmachung „angemessene Werbemöglichkeiten“ eingeräumt.

Eine Frage der Verkehrssicherheit

Doch nicht überall dürfen Plakate angebracht werden. So soll beispielsweise „an den Autobahnen und außerhalb der Ortsdurchfahrten von Bundes-, Staats- und Kreisstraßen im Interesse der Verkehrssicherheit von jeder Plakatwerbung abgesehen werden“.

Natürlich soll auch innerorts der Verkehr nicht beeinträchtigt werden, indem beispielsweise Großflächenplakate zu nahe an der Straße stehen und die Sicht beeinträchtigen. Verboten ist es, Wahlplakate an der Vorder- beziehungsweise Rückseite von Verkehrsschildern oder Ampeln anzubringen, wie es in der Bekanntmachung heißt. Da gibt es beispielsweise in Burgau vereinzelt Schwierigkeiten, sagt eine Verwaltungsmitarbeiterin auf Nachfrage. „Wir bitten dann, das Plakat abzuhängen oder umzuhängen.“ Burgau gehört zu den Kommunen im Landkreis Günzburg, die eine sogenannte Plakatierungsverordnung erlassen haben. Ein Ziel, das verfolgt wird, ist, mehr Einfluss zu haben, wo überall die Plakate angeschlagen werden dürfen.

Großzügig und nicht ganz so großzügig

Um Fristen geht es ebenfalls. In der Regel ist es sechs Wochen vor einer Wahl möglich, Gesichter und Wahlslogans den Bürgern plakativ zu präsentieren (zum Beispiel in Günzburg). Manche Städte und Gemeinden verfahren großzügiger, erlauben es schon acht Wochen vorher.

Neben Burgau haben die Städte Ichenhausen und Günzburg sowie die Gemeinde Kammeltal eine solche Plakatierungsverordnung – das ist jedenfalls der Kenntnisstand des Landratsamtes.

Günzburger CSU geht sparsam mit Plakaten um

Zur „Materialschlacht“ wird der diesjährige Wahlkampf zumindest für die Günzburger CSU nicht. 220 Plakate werden im Stadtgebiet und den Stadtteilen aufgehängt, wie Ortsvorsitzende Ruth Niemetz unlängst mitteilte. Das seien weniger als die Hälfte der Plakate im Vergleich zur Kommunalwahl im Jahr 2014.

In Günzburg selbst gibt es keine fixe Anzahl an Plakaten, die nicht überschritten werden darf (das gilt bis zur Größe DIN A0). Ein Merkblatt über die Wahlwerbung geht rechtzeitig an alle Parteien und Wählergruppen. Dennoch stellt die Stadtverwaltung fest, dass Plakate größer als DIN A0 ohne Genehmigung auf öffentlichem Grund mittels Bauzäunen aufgestellt und vereinzelt Wahlplakate in gängiger Größe verbotenerweise an Verkehrszeichen oder zum Teil außerorts angebracht wurden. „Aus Gründen der Verkehrssicherheit wird den Verstößen selbstverständlich nachgegangen. Die Stadtverwaltung geht nun mit der Forderung, solche Plakate so schnell als möglich abzunehmen, auf die Parteien und Wählergruppen zu“, heißt es aus der Pressestelle.

Keinerlei Probleme in Krumbach

In Krumbach gibt es Großtafeln, die die Stadt aufgestellt habe, mit jeweils zehn gleich großen Feldern für die örtlichen Gruppierungen und Listen. Daneben gibt es auch frei aufgestellte beziehungsweise aufgehängte Plakate. Großplakate mit einer Fläche von zwei auf drei Metern bedürfen eines Antrags an die Stadt.

Diese prüfe dann, ob die Standorte hinsichtlich der Verkehrssicherheit unbedenklich seien. Wenn dem Standort nichts entgegenstehe, dann gebe man dem Antrag statt und das habe auch reibungslos geklappt in Krumbach und den Ortsteilen, so der Sprecher der Stadt, Stefan Natterer. Im gepflasterten Bereich der Krumbacher Innenstadt dürfe keine Wahlwerbung aufgehängt werden, diese Regelung bestehe schon seit Jahren.

Die Polizei kennt den Eigentümer nicht

Vereinzelt werden Beschädigungen bekannt: Von welcher Partei zwei Wahlplakate am Sonntagfrüh in Deisenhausen gebrannt haben, kann Bürgermeister Norbert Weiß allerdings nicht sagen. Er habe davon nichts mitbekommen. Auch die Polizei kann nicht sagen, welcher Partei die Plakate gehörten. Man habe nämlich gar nichts mehr davon erkennen können, so die Auskunft, und es sei nicht ein Geschädigter gewesen, der den Vorfall gemeldet habe.

Der Sonntag wird zum idealen "Arbeitstag"

Einen beträchtlichen Sachschaden hat auch ein Autofahrer in Günzburg erlitten, als sich ein Großflächenplakat mit dem Konterfei des Landratskandidaten Max Deisenhofer (Grüne) infolge des Orkantiefs Sabine selbstständig machte und das fahrende Auto traf. Etwa 5000 Euro wird der Zusammenprall kosten, sagt Grünen-Kreissprecher Kurt Schweizer, der wie viele Helferinnen und Helfer gerade fleißig dabei ist, Plakate aufzuhängen. Etwa sechs Stunden hatte er am vergangenen Sonntag eingeplant. Der Tag kommt ihm im Übrigen sehr gelegen, „weil es da keine Parkplatzprobleme gibt“.

Lesen Sie dazu auch:

Plakat-Flut: Wahlwerbung aus dem letzten Jahrhundert

Verordnung für weniger Wahlplakate in Dasing kommt nicht

Weniger Plakate, weniger Plastik: Welche Wahl hat die Stadt Günzburg?

Freie Wähler wollen weniger in Wahlwerbung investieren