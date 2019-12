vor 51 Min.

Was Hubert Hafner mit Iris Berben verbindet

Der Günzburger Landrat erhält am 7. Februar die seltenste staatliche Auszeichnung Bayerns. Ebenso wie die bekannte Schauspielerin.

Von Till Hofmann

Ob Iris Berben zu den Lieblingsschauspielerinnen von Günzburgs Landrat Hubert Hafner gehört, ist nicht überliefert. Wenn alles klappt, wie es vorgesehen ist, werden sich der Kommunalpolitiker und die Darstellerin, die Ende der 70er Jahre durch die TV-Reihe „Zwei himmlische Töchter“ (mit Ingrid Steeger) bekannt geworden ist, am 7. Februar in München sehen – und vielleicht ein längeres Pläuschchen halten.

Beide gehören zu den 43 Persönlichkeiten, die mit der Verfassungsmedaille des Freistaats ausgezeichnet werden. Landtagspräsidentin Ilse Aigner ( CSU) wird die Medaillen im Senatssaal des Landtags in einer feierlichen Zeremonie überreichen. Berben erhält sie in Gold, Hafner in Silber. Damit, so eine Mitteilung des Landtags, werden Bürgerinnen und Bürger geehrt, „die sich aktiv für die Werte der Bayerischen Verfassung engagieren“.

Erstmals im Jahr 1961 vergeben

Die Auszeichnung wurde am 1. Dezember 1961 vom damaligen Landtagspräsidenten Rudolf Hanauer gestiftet. Der Ursprungsgedanke war, langgediente Landtagsabgeordnete zu würdigen.

Tatsächlich ist die Verfassungsmedaille der am seltensten vergebene Orden in Bayern. Nicht mehr als 50 Personen sollen sie pro Jahr bekommen. Mit den neuen Ordensträgern haben seit 1961 insgesamt 359 Bürger die Medaille in Gold erhalten. In Silber ist sie dann 1198 Mal vergeben worden.

Weitere Ordensträger

Neben der in Berlin lebenden Schauspielerin Berben werden auch Susanne Breit-Keßler, die ehemalige evangelische Regionalbischöfin für München und Oberbayern, der frühere Landwirtschaftsminister Helmut Brunner und Christian Knauer, Altandrat des Kreises Aichach-Friedberg, die Auszeichnung in der Goldstufe erhalten.

Unter den Silber-Preisträgern ist die Grünen-Bundestagsabgeordnete Ekin Deligöz (Senden, Kreis Neu-Ulm), die für den Bundeswahlkreis antritt, in dem sich auch der Landkreis Günzburg wiederfindet. Der frühere Wirtesprecher der Münchner Wiesn, Toni Roiderer, ist ebenfalls dabei.

Auch Strauß' einstiger Gegenspieler wird ausgezeichnet

Eine Überraschung mag für den einen oder anderen der Schwandorfer Altlandrat Hans Schuierer (SPD) sein. Denn der gehörte vor über 30 Jahren zu den erbittertsten Gegenspielern von Ministerpräsident Franz Josef Strauß, als es um den Bau der Wiederaufbereitungsanlage (WAA) Wackersdorf in der Oberpfalz ging. Ungezählte Großdemonstrationen und Waldspaziergänge später wurde der damalige Landrat mit einem vier Jahre dauernden Disziplinarverfahren überzogen. Erfolglos übrigens. „Die wollten mich fertig psychisch fertigmachen“, sagte der heute 88-Jährige einmal gegenüber unserer Zeitung.

Die Verfassungsmedaille und wer damit ausgezeichnet wird 1 / 3 Zurück Vorwärts Auszeichnung Der Präsident bzw. die Präsidentin des Landtags verleiht die Bayerische Verfassungsmedaille. Auf der Vorderseite ist die Inschrift „Bayerische Verfassung“ und es sind verschiedene römische Jahreszahlen abgebildet. Auf der Rückseite ist das große Bayerische Staatswappen zu sehen. Zur Medaille wird auch eine Anstecknadel in vergoldetem Feinsilber verliehen.

Personenkreis Neben Bürgern, die sich um die Verfassung „in hervorragender Weise“ (Gold) oder „besonders“ (Silber) verdient gemacht haben, bekommen Landtagsabgeordnete die Medaille in der Regel nach 15-jähriger Zugehörigkeit zum Parlament (drei Legislaturperioden). Ähnlich ist es mit Abgeordneten im Bundestag und im Europaparlament.

Karriere Durch ein Gesetz wurde die Medaille vor achteineinhalb Jahren in den Rang eines Ordens erhoben. (ioa)

Die Wunden von damals scheinen auf beiden Seiten verheilt zu sein. Es ist jedenfalls spannend, was Landtagspräsidentin Aigner über den einst so widerspenstigen Landrat aus der Oberpfalz zu sagen hat, der anfangs das WAA-Projekt noch unterstützte. Die Festansprache am 7. Februar wird Reinhard Kardinal Marx halten.

