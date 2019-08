vor 19 Min.

Zugstrecke Augsburg-Ulm gesperrt wegen Frau auf Gleisen

Am Bahnhof in Burgau hat am Montagabend eine junge Frau die Gleise überquert.

Eine junge Frau marschierte am Montag am Burgauer Bahnhof über die Gleise. Die Polizei musste die Bahnstrecke zwischen Augsburg und Ulm sperren.

Wie die Polizei mitteilt, wartete die Frau zunächst am Bahnsteig zwischen den beiden Hauptgleisen. Angeblich um nach einem Feuerzeug zu fragen überquerte sie die Gleise in Richtung Bahnhofgebäude. Ein Zeuge beobachtet sie dabei und verständigte die Polizei in Burgau, die sofort eine Streckensperrung veranlasste. Als die Beamten die Frau am Bahnhof überprüften, stellten sie eine Alkoholisierung von über 1,2 Promille fest. Die Polizisten klärten die Frau die Gefährlichkeit einer Schienenüberquerung auf, dann durfte sie ihren Weg mit einem Taxi fortsetzen. Die Bahnstrecke zwischen Augsburg und Ulm war für circa zehn Minuten gesperrt.

Polizei warnt davor, die Gleise zu überqueren

Die Polizeiinspektion warnt dringend davor, Gleise außerhalb der vorgesehenen Übergänge zu überqueren. Oftmals kann die Geschwindigkeit von herannahenden Zügen nicht eingeschätzt werden. Zudem sind die Bahnsteigkanten für ein schnelles Verlassen der Gleise zu hoch, sodass es unmöglich wird, sich vor einem Zug in Sicherheit zu bringen.

Die junge Frau erwartet jetzt auf jeden Fall ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. (zg)

