Bubesheim

vor 1 Min.

Bahntrasse Augsburg-Ulm: Bubesheim will die Strecke nicht haben

Plus In Bubesheim ist man skeptisch, was den Neubau der Bahnstrecke Ulm-Augsburg angeht. Warum der Gemeinderat keine der Trassen haben möchte.

Von Sandra Kraus

Die von Bürgermeister Gerhard Sobczyk in der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung versprochenen Infos zum Neubau der Bahntrasse Augsburg-Ulm hatten Zuhörende in den Sitzungssaal gelockt. Aktuell ist das Projekt, das die Fahrzeit zwischen Augsburg und Ulm auf 26 Minuten verkürzen soll, im Status der Vorplanung. Sobczyk sagte, dass aktuell für alle vier Trassenvarianten angeschaut werde, wo die Gleise eine Straße oder einen Fluss kreuzen. Es wird überprüft, an welchen Stellen Tunnel, Brücken oder Dämme benötigt werden. Geplant werde allerdings ohne Detail-Anforderungen, die zum Beispiel von einer Gemeinde gestellt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

