Bubesheimer Gemeinderat befasst sich mit Areal Pro und Wasserversorgung

Plus Zunehmender Lastwagenverkehr und teure Bohrungen für die Tiefbrunnen der Bubesheimer Wasserversorgung beschäftigen die Gemeinderats-Mitglieder.

Wer kennt sie nicht, die vier Ortsschilder von Bubesheim, wenn man von Günzburg, Kötz, Schneckenhofen und Leipheim kommt. Dabei gibt es seit Kurzem ein weiteres Ortsschild, das auf dem Gewerbegebiet Areal Pro darauf hinweist, dass man sich auf der Gemarkung Bubesheim befindet. In diesem Teil von Bubesheim häufen sich die Beschwerden über parkende Lastwagen in der Shelterschleife, die dort über Nacht oder über das Wochenende stehen.

Immer mehr Unrat verteile sich in den Büschen, war in der Gemeinderatssitzung zu hören. Es habe sich wohl unter den LKW-Lenkern herumgesprochen, dass man dort stehen könne. Bürgermeister Gerhard Sobczyk versprach das Thema beim Zweckverband zu platzieren.