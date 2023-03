Bubesheimer Räte erstaunt über Pläne für Flüchtlingsunterkunft

Plus Der Landkreis will Menschen in Containern im interkommunalen Gewerbegebiet Areal Pro unterbringen – auf einem Gelände, das auf Bubesheimer Flur liegt.

Ungläubiges Erstaunen war den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten in Bubesheim ins Gesicht geschrieben, als sie die Antwort von Bürgermeister Gerhard Sobczyk auf die Frage von dessen Stellvertreter Rainer Finkel hörten, ob das Gerücht stimme, dass auf dem Areal Pro in Leipheim in der Nachbarschaft zum Gaskraftwerk Flüchtlinge untergebracht werden. Sobczyk bejahte dies kurz und knapp und fügte hinzu, dass er gefragt worden ist und mit „Ja, das kann man machen“ geantwortet hätte. Das warf einige Fragen im Rat auf.

Die von Bauarbeitern nicht mehr benötigten Container würden Flüchtlingen zur Verfügung gestellt werden und es würden weitere Container aufgestellt werden. Das mache der Landkreis und es würden bereits die Vorbereitungen getroffen. Nicht nur Rainer Finkel hatte im Anschluss Fragen, die Sobczyk pauschal mit einem Verweis auf die Zuständigkeit des Landkreises beantwortete.

Unterkunft für Flüchtlinge: Bürgermeister Sobczyk soll offene Fragen klären

Für welchen Zeitraum sollen dort Flüchtlinge dort wohnen? Welche Schulen und Kitas besuchen die Kinder? Welche Nationalitäten werden erwartet? Hier deutete der Bürgermeister an, dass es Flüchtlinge aus Afrika sein könnten. Man war am Ratstisch auch verwundert, dass von diesem Standort in der Presse noch nichts zu lesen gewesen wäre. Warum diese "Geheimhaltung" aus dem Landratsamt? Gemeinderat Christoph Oberauer äußerte eine Bitte: „Es sind viele Fragen im Raum und um Missverständnisse auszuräumen, wäre es angebracht, dass die Fragen im Dialog mit dem Landratsamt geklärt werden. So entstehen auch keine Gerüchte.“ Sobczyk notierte sich die Bitte, die Diskussion war damit beendet. Die Mail hat er vor etwa einer Woche geschrieben, eine Antwort zu den gestellten Fragen bislang nicht erhalten, wie er am Mittwoch am Telefon sagt.

Auf Nachfrage der Redaktion bestätigte der Günzburger Landrat Hans Reichhart, dass auf dem Gelände neben dem Gaskraftwerk Container für Flüchtlinge aufgestellt werden sollen – auf Bubesheimer Flur. Das interkommunale Gewerbegebiet Areal Pro vermarkten der Landkreis, die Städte Günzburg und Leipheim sowie die Gemeinde Bubesheim in einem Zweckverband gemeinsam.

Bubesheims Bürgermeister Gerhard Sobczyk, will sich vom Landratsamt Günzburg offene Fragen beantworten lassen. Foto: Sandra Kraus (Archivbild)

Wann die Flüchtlinge kommen, wie viele es sein werden und aus welchen Ländern sie stammen, vermochte Reichhart in der vergangenen Woche noch nicht zu sagen. Die Fülle der Zuweisungen, auch das hatte er bereits betont, mache es unmöglich, nach Ethnien zu trennen, was wünschenswert wäre. Und gegenüber den Bürgermeistern hatte der Kreischef wiederholt betont, dass die Solidarität aller gefragt ist, um die aktuelle Herausforderung zu meistern.

Eine selbstgesteckte rote Linie will Reichhart nicht überschreiten: "Wir möchten keine Turnhallen in Beschlag nehmen", sagte er und verwies darauf, dass bereits während der Flüchtlingswelle 2015/2016 Turnhallen als vorübergehende Unterkünfte hergenommen worden seinen, was zur Folge hatte, dass in den betroffenen Hallen weder Sport noch Schulsport möglich war.

Container sind für den Landkreis Günzburg nichts Neues

Während der monatelangen Hochphasen der Corona-Pandemie sei die Benutzung der Sporthallen für Vereine wie Schulen ebenfalls nicht möglich gewesen. Ein drittes Mal wollte Hans Reichhart dies den Sporttreibenden nicht zumuten. Container-Lösungen sind im Übrigen kein Neuland im Landkreis Günzburg. Reichhart verwies darauf, dass neben dem Feuerwehrhaus in Bühl (Gemeinde Bibertal) bereits vor Jahren Container aufgestellt worden sind für Menschen auf der Flucht. Wie Bibertals Bürgermeister Roman Gepperth berichtet, sind dort aktuell die Container mit rund 40 Personen aus der Ukraine belegt.