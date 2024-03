Baubeginn für Hochwasserrückhaltebecken in Burgau ist in trockenen Tüchern

Plus Das Projekt zum Schutz vor Überschwemmungen ist genehmigt, geplant und jetzt auch vorfinanziert. Die Ausschreibungen beginnen, der Baubeginn 2025 ist gesichert.

Als Reinhard Löffler vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth einen Vertrag aus seiner Mappe zog, muss sich das für alle Beteiligten wie ein vorgezogenes Geschenk vom Osterhasen angefühlt haben. Das Stück Papier bedeute, dass der Hochwasserschutz in Burgau endlich praktisch umgesetzt werden kann, freute sich Bürgermeister Martin Brenner ( CSU) bei der Vertragsunterzeichnung. Die Maßnahmen zum Hochwasserschutz in Burgau waren immer wieder mit vielen Fragezeichen versehen.

Die Frage, wann mit dem Bau des Hochwasserrückhaltebeckens begonnen werde, beschäftigte nicht nur die Stadt, den Landkreis und die Behörden, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger, die von den Maßnahmen betroffen und ohne Schutz den Gefahren eines Jahrhunderthochwassers ausgesetzt sind. Mit der Vertragsunterzeichnung habe man nun die Voraussetzungen geschaffen, dass nicht noch weitere kostbare Jahre vergehen, bis der erste Spatenstich erfolgt.