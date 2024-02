Solaranlage soll auf dem Burgauer Eisstadion in Betrieb gehen

Plus Die Stadt Burgau will ihre Energieeffizienz steigern und plant eine Solaranlage auf dem Dach des Burgauer Eisstadions. Beraten wurde auch über moderne Sirenen.

Auf öffentlichen Gebäuden können viele zusätzliche Fotovoltaik-Anlagen installiert werden, um damit Solarenergie zu erzeugen. Nachdem die Stadt Burgau bereits im vergangenen Jahr eine Solaranlage am Kindergarten in Unterknöringen hatte montieren lassen, widmete sich der Stadtrat nunmehr einer weiteren Möglichkeit der Eigenstromversorgung. Die Rätinnen und Räte gaben den Startschuss für eine Solaranlage auf dem Dach des Burgauer Eisstadions. Auch das Freibad könnte dadurch profitieren.

Die Fläche wäre da und würde sich für das Vorhaben gut eignen, bemerkte Stadtbaumeister Werner Mihatsch. Auf dem Dach des Eisstadions hätte man rund 2.500 Quadratmeter zur Verfügung. Dort könnte eine Fotovoltaik-Anlage mit einer Leistung von rund 426 Kilowatt-Peak installiert werden. Mihatsch nannte Anschaffungskosten in Höhe von mehr als 360.000 Euro.