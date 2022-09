Erst als Eisbär fühlt sich Roman Jourkov richtig frei

Plus Roman Jourkov spielt seit 2016 beim ESV Burgau Eishockey. Dass er als Kleinkind ein paar Wochen in Russland war, bremste den Torwart kurioser Weise jahrelang aus.

"Ich kann die Gegner richtig nerven und auch ihre Träume zerstören", erzählt Roman Jourkov. Der 28-Jährige ist einer der Torhüter des Eishockey-Landesligisten ESV Burgau - ein sogenannter "Goalie". Als Vierjähriger stand er zum ersten Mal auf dem Eis, mit sechs war er dann endlich im Eishockey-Verein und seitdem hat er fast jede Saison gespielt. Wobei das nicht immer so einfach war. Als Kind jedenfalls hätte Jourkov nicht im Traum daran gedacht, dass seine Staatsbürgerschaft einmal zum größten Problem seiner Sportler-Leidenschaft werden könnte.