Das Kreisliga-Topspiel in Offingen bietet viel Taktik, aber keine Tore

Plus Die Fußball-Kreisligisten TSV Offingen und SSV Glött trennen sich vor gut 400 Zuschauenden im Spitzenspiel 0:0. Das Ergebnis hilft nur einer Mannschaft weiter.

Von Uli Anhofer

Gut 400 Zuschauende auf dem Sportgelände am Offinger Mindelbogen haben ein durchwachsenes Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga West gesehen. Das torlose Unentschieden hilft Spitzenreiter SSV Glött sicher mehr als dem gastgebenden Verfolger TSV Offingen. Der Abstand zwischen den beiden Teams beträgt weiterhin sechs Punkte.

Glötter Peter Matkey bleibt zunächst draußen

Glötts Trainer Markus Rickauer konnten sich wenige Minuten nach der Partie auch über das Remis freuen. „Wir haben weiterhin alles selber in der Hand“, sagte er. Die Taktik der Seinen war auch auf einen Punktgewinn ausgelegt gewesen. Und für dieses Ziel hatte der Trainer eine andere Marschroute als in den jüngsten Partien gewählt. Bei eigenem Ballbesitz agierten die Lilien gegen den TSV Offingen in einem 4-2-4-System. Dieser Taktik fiel Mittelstürmer Peter Matkey zum Opfer. Matkey war in den vergangenen Partien der Glötter immer wieder Zielspieler für die weiten Abschläge von Keeper Dominik Trenkner und Pässe der Defensivkräfte gewesen. Bei Ballverlust zogen sich dann drei der vier Offensivspieler der Lilien zurück und machten die Räume im Mittelfeld eng. Rickauer erklärte dazu: „Wir wollten abwartend spielen und die Offinger kommen lassen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

