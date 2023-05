Fußball

11:55 Uhr

Fußball-Kreisligist TSV Offingen plant jetzt eine Erfolgsserie

Plus Trainer Julian Riederle ist überzeugt, dass der TSV Offingen den Kreisliga-Hit gegen Spitzenreiter SSV Glött gewinnen wird. Danach könnte noch mehr drin sein.

Von Uli Anhofer Artikel anhören Shape

Ein Heimsieg im Gipfeltreffen der Fußball-Kreisliga West ist Pflicht für den TSV Offingen, wenn er noch ernsthaft in den Kampf um den Titel eingreifen möchte. Julian Riederle, Spielertrainer der Gastgeber, glaubt natürlich, dass es klappt. Und er ist überzeugt: „Das wird sicher ein Spiel, das auch für neutrale Zuschauer interessant wird.“ Anstoß zum Kräftemessen zwischen dem Ranglistenzweiten TSV Offingen und Tabellenführer SSV Glött ist am Samstag, 6. Mai 2023, um 15 Uhr.

"Wir packen das auf jeden Fall"

Vor dem Topspiel hat das Team aus dem Landkreis Dillingen sechs Punkte Vorsprung. Aber Riederle ist sich sicher, dass die nächsten drei Punkte in Offingen bleiben werden: „Wir packen das auf jeden Fall.“ Im Rückblick auf die Partie am 2. Oktober 2022 ärgert er sich immer noch und sagt: „Wir haben aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen. In der 94. Minute haben wir uns in Glött das entscheidende 1:2 eingefangen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen