Der VfR Jettingen feiert ein frohes Oster-Derby

Plus Der Bezirksliga-Aufsteiger VfR Jettingen gibt dem SC Bubesheim am Ostermontag 2023 eine 5:1-Packung mit. Trainer Konrad Nöbauer verteilt lobende Worte.

Der VfR Jettingen hat sich nach zähem Jahresauftakt wieder gefangen und er hat auch das Toreschießen wieder gelernt. Dass es ausgerechnet beim 5:1 (2:1) im Derby gegen den SC Bubesheim so gut klappte, freute die Bezirksliga-Fußballer von Trainer Konrad Nöbauer umso mehr. Der Aufsteiger bleibt durch diesen Erfolg in der Spitzengruppe der Liga.

Das Kontrastprogramm zu den feiernden Gastgebern lieferte der unterlegene und mit bedröppelten Mienen in die Kabine schleichende SC Bubesheim. Er hat sich durch den österlichen Doppel-Nuller unfreiwillig wieder im Kampf um den Klassenerhalt angemeldet.