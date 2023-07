Derbyfieber im Kreispokal: Im Landkreis Günzburg gibt's fünf Knüller

13 Fußball-Teams aus dem Landkreis Günzburg sind in der dritten Kreispokal-Runde noch im Rennen. Zehn spielen am 2. August 2023, drei besitzen ein Freilos.

13 heimische Fußball-Teams sind noch im Rennen, wenn am Mittwoch, 2. August 2023, die dritte Runde im Kreispokal Donau steigt. Für zehn von ihnen hat Spielleiter Wolfgang Beck nun fünf prickelnde Duelle angesetzt, die allesamt Derby-Charakter aufweisen. Herausragend ist vielleicht das Aufeinandertreffen zwischen zwei ambitionierten Kreisligisten aus dem südlichen Bereich des Landkreises Günzburg.

Wenn der TSV Ziemetshausen die TSG Thannhausen erwartet, ist immer Feuer im Spiel. Diesmal werden alle Fußball-Fachleute besonders darauf achten, wie die Ziemetshauser den Abstieg aus der Bezirksliga verkraftet haben - und ob sie eine Etage tiefer gleich zu den Titelanwärtern zu zählen sind.

Die SpVgg Krumbach empfängt den TSV Offingen

Ebenfalls zwei Kreisliga-Vertreter werden sich begegnen, wenn Aufsteiger SpVgg Krumbach den TSV Offingen empfängt. In den drei verbleibenden landkreis-internen Duelle haben TSV Behlingen-Ried (gegen TSV Balzhausen), SV Waldstetten (gegen FC GW Ichenhausen) und TSV Wasserburg (gegen FC Günzburg) als klassentiefere Vereine Heimrecht. All diese Partien werden am Mittwoch um 19 Uhr angepfiffen.

Insgesamt hat Beck für die dritte Runde auf Kreisebene zwölf Begegnungen angesetzt. Die Sieger stehen im Achtelfinale – zusammen mit jenen vier glücklichen Mannschaften, die ein Freilos erhielten und sich deshalb erst einmal ganz ruhig zurücklehnen dürfen. Aus Landkreis-Perspektive sind das die Teams SG Röfingen/Konzenberg/Mönstetten, VfR Jettingen und Türkiyemspor Krumbach; der vierte Glückliche ist die SG Alerheim.

Die Ansetzungen

FC Marxheim/G. – SpVgg Riedlingen, SG Gundelsheim/W. – TSV Wemding (beide Dienstag, 1. August, 19 Uhr)

SpVgg Krumbach – TSV Offingen, TSV Ziemetshausen – TSG Thannhausen, TSV Behlingen-Ried – TSV Balzhausen, SV Waldstetten – FC GW Ichenhausen, TSV Wasserburg – FC Günzburg, SC Altenmünster – TG Lauingen, SV Ehingen-Ortlfingen – Fatih Spor Asbach-B., SG Wolferstadt/W. – FSV Reimlingen, FC Maihingen – SV Mauren, SpVgg Ederheim – TSV Möttingen (alle Mittwoch, 2. August, 19 Uhr)