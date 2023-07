Die Torjäger von FC Günzburg und VfR Jettingen bieten eine große Show

Plus Die Fußball-Bezirksligisten VfR Jettingen und FC Günzburg gewinnen ihre ersten Heimspiele der Saison 23/24. Ein Neuzugang trifft gleich dreimal.

Die heimischen Fußball-Bezirksligisten sind in der Saison 23/24 angekommen. Am zweiten Spieltag gewannen der FC Günzburg (3:0 gegen den VfR Neuburg) und der VfR Jettingen (3:1 gegen den TSV Meitingen) ihre Heimspiel-Premieren dem Ergebnis nach klar und letztlich auch souverän. Herausragend war auf beiden Spielfeldern die Leistung der Offensivabteilung. Alle sechs Tore erzielten Stürmer, viermal trafen Neuzugänge, wobei der Neu-Jettinger Benedikt Ost sogar alle drei Treffer für seine Mannschaft markierte.

Beide Seiten zeigten einen für die Frühphase der Spielzeit typischen Auftritt. Noch längst lief nicht alles wunschgemäß, zusätzlich mussten die Kontrahenten einige urlaubsbedingte Absenzen verkraften. Insofern wollte Günzburgs Spielertrainer Christoph Bronnhuber in seinem Gesamtlob nicht überschwänglich wirken. „Es geht in die richtige Richtung“, sagte er nach der Partie, die lediglich 50 Fans ins Auwaldstadion lockte.