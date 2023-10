Fußball

18:55 Uhr

FC Günzburg und VfR Jettingen wollen zurück zu den traditionellen Werten

Plus Für die Bezirksligisten FC Günzburg und VfR Jettingen läuft es so lala. Die Trainer appellieren an ihre Fußballer, vor heimischen Fans noch mal alles zu geben.

Von Jan Kubica

Als Punktgewinne gefeiert haben die heimischen Fußball-Bezirksligisten ihre jüngsten Auswärts-Ergebnisse. Doch so sehr das für das Geschehen auf den Spielfeldern auch zutreffen mag, so klar zeichnet sich auf der Zielgeraden der Herbstrunde ab, dass diesmal wohl weder der VfR Jettingen noch der FC Günzburg ein ernsthaftes Wort im Aufstiegsrennen mitreden kann. Genau das war nach dem großartigen Abschneiden beider Teams in der Runde 22/23 die Hoffnung vieler heimischen Fans gewesen. Immerhin: Der Abstand nach unten scheint allen warnenden Worten der beiden Trainer zum Trotz immerhin groß genug, um angstfrei in die nun anstehenden Heimspiele zu starten.

FC Günzburg – FC Horgau

Die Gäste stehen nach vier Niederlagen in Folge (unter anderem setzte es ein 1:4 in Jettingen) mit dem Rücken zur Wand, besitzen aktuell nur noch vier Zähler Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz. Vor allem die sprunghaft angestiegene Zahl der Gegentore gibt Trainer Manuel Schmid Rätsel auf. Seine Reaktion darauf ist ein Appell gegen jegliche Form der Schönspielerei. Ab sofort, so ist aus Horgau zu hören, zählen nur Ergebnisse.

